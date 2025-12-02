Tarot del colibrí: llega una etapa de éxitos y renovación

Carta 1) La justicia: orden. Ley. Normas. Equidad. Verdad

Carta 2) El mundo: cierre de ciclo y nuevos comienzos. Éxito. Logros. Oportunidades.

Carta 3) Reina de espadas: comunicación directa. Límites claros. Experiencia. Resilencia. Inteligencia. Razón

Mensaje final

Se cierra una etapa, un ciclo de vida termina, y comienza algo nuevo con un orden renovado para la vída de esta persona. Viene justicia divina para el consultante, lo que sugiere que a esta persona le ha tocado pasar por situaciones caóticas, difíciles, injustas, donde se han vulnerado sus derechos. Han sido situaciones inmerecidas que se han tenido que soportar. La justicia dice: ya no más. Llega un final para esa etapa de la vida y un comienzo exitoso, con logros personales, cambios, movimientos y nuevas oportunidades. Aunque lo que se vivió tal vez provocó dolor e impotencia, también trajo un gran aprendizaje. Ahora este alguien es más fuerte, más racional, más estratégico en sus acciones, con mucha visión. Hablará directo y pondrá límites justos y claros cuando sea necesario, no permitirá en adelante que se vulneren sus derechos y se le falte el respeto. Le tocó sufrir si, pero ha incorporado una experiencia, se ha transformado en una persona fuerte y determinada y pronto tendrá el mundo en sus manos. Felicitaciones!!