Budín húmedo de manzana y limón con crumble de pistachosHúmedo, aromático y con una cobertura crocante: este budín de manzana y limón es ideal para la merienda o el desayuno.
Este budín de manzana y limón combina a la perfección la frescura cítrica con la dulzura natural de la fruta, y suma un toque irresistible gracias a su cobertura crujiente de pistachos. El resultado es una preparación equilibrada, aromática y muy húmeda, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o una mesa dulce informal.
Lejos de las tortas elaboradas y de largos tiempos de preparación, se trata de una receta “de batido directo”, práctica y rendidora, que se resuelve en menos de una hora. El secreto está en la manzana rallada, que aporta humedad a la miga, y en el crumble tipo arenado, que genera contraste de texturas y sabores.
Si buscás una opción infalible para lucirte sin pasar horas en la cocina, tomá nota de este paso a paso.
Budín húmedo de manzana y limón con crumble de pistachos: ingredientes
Las cantidades rinden para un molde de budín estándar. Respetar las proporciones es clave para lograr una miga tierna y bien húmeda.
Para la masa
- Harina: 2 tazas (leudante o común)
- Polvo de hornear: 1 cucharada (solo si usás harina común)
- Azúcar: 1/2 taza
- Huevos: 2 unidades grandes
- Aceite de girasol: 1/4 taza
- Leche: 1 taza
- Ralladura de limón: de 2 limones (solo la parte amarilla)
- Jugo de limón: 2 cucharadas
- Manzana verde rallada: 1 taza (aproximadamente 1 unidad grande)
- Sal: 1 pizca
Para la cubierta crocante (crumble)
- Pistachos picados groseramente: 1/3 taza
- Azúcar negra: 2 cucharadas
- Harina: 2 cucharadas
- Manteca blanda: 25 g
- Canela: 1/4 cucharadita
Paso a paso: cómo preparar el budín de manzana y limón
1. Preparar el molde y el horno
Precalentá el horno a 180 °C. Enmantecá y enhariná bien el molde para asegurar un desmolde perfecto.
2. Hacer el crumble de pistachos
En un bol, mezclá los pistachos, el azúcar negra, la harina y la canela. Agregá la manteca blanda y trabajá con los dedos o un tenedor hasta obtener un arenado húmedo. Reservá; si hace calor, podés llevarlo unos minutos a la heladera.
3. Mezclar los ingredientes secos
En un bol amplio, tamizá la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal. Sumá la ralladura de limón y mezclá bien para distribuir el aroma de manera uniforme.
4. Integrar los ingredientes líquidos
En otro recipiente, batí suavemente los huevos junto con la leche, el aceite y el jugo de limón. Volcá esta mezcla sobre los ingredientes secos.
5. Incorporar la manzana rallada
Agregá la manzana (escurrida apenas si soltó mucho líquido) y uní todo con espátula, con movimientos envolventes.
Tip clave: no batir de más; solo integrar hasta que desaparezca la harina.
6. Cocción
Verté la preparación en el molde y distribuí el crumble de pistachos por encima. Llevá al horno durante 25 a 30 minutos.
Probá la cocción con un palillo: si sale seco, el budín está listo.
7. Reposo y desmolde
Dejá enfriar unos 5 minutos en el molde antes de desmoldar sobre una rejilla. Esto ayuda a que la miga se asiente y no se quiebre.
Consejos para personalizar la receta
- Reemplazos: si no conseguís pistachos, podés usar nueces pecan, almendras fileteadas o un mix de semillas y avena.
- Más humedad: reemplazar la leche por yogur natural diluido o buttermilk mejora aún más la textura.
- Presentación: una vez frío, podés sumar un glaseado liviano de azúcar impalpable y limón para un acabado más elegante.