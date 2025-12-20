Este budín de manzana y limón combina a la perfección la frescura cítrica con la dulzura natural de la fruta, y suma un toque irresistible gracias a su cobertura crujiente de pistachos. El resultado es una preparación equilibrada, aromática y muy húmeda, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o una mesa dulce informal.

Lejos de las tortas elaboradas y de largos tiempos de preparación, se trata de una receta “de batido directo”, práctica y rendidora, que se resuelve en menos de una hora. El secreto está en la manzana rallada, que aporta humedad a la miga, y en el crumble tipo arenado, que genera contraste de texturas y sabores.

Si buscás una opción infalible para lucirte sin pasar horas en la cocina, tomá nota de este paso a paso.

Budín húmedo de manzana y limón con crumble de pistachos: ingredientes

Las cantidades rinden para un molde de budín estándar. Respetar las proporciones es clave para lograr una miga tierna y bien húmeda.

Para la masa

Harina: 2 tazas (leudante o común)

Polvo de hornear: 1 cucharada (solo si usás harina común)

Azúcar: 1/2 taza

Huevos: 2 unidades grandes

Aceite de girasol: 1/4 taza

Leche: 1 taza

Ralladura de limón: de 2 limones (solo la parte amarilla)

Jugo de limón: 2 cucharadas

Manzana verde rallada: 1 taza (aproximadamente 1 unidad grande)

Sal: 1 pizca

Para la cubierta crocante (crumble)

Pistachos picados groseramente: 1/3 taza

Azúcar negra: 2 cucharadas

Harina: 2 cucharadas

Manteca blanda: 25 g

Canela: 1/4 cucharadita

Paso a paso: cómo preparar el budín de manzana y limón

1. Preparar el molde y el horno

Precalentá el horno a 180 °C. Enmantecá y enhariná bien el molde para asegurar un desmolde perfecto.

2. Hacer el crumble de pistachos

En un bol, mezclá los pistachos, el azúcar negra, la harina y la canela. Agregá la manteca blanda y trabajá con los dedos o un tenedor hasta obtener un arenado húmedo. Reservá; si hace calor, podés llevarlo unos minutos a la heladera.

3. Mezclar los ingredientes secos

En un bol amplio, tamizá la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal. Sumá la ralladura de limón y mezclá bien para distribuir el aroma de manera uniforme.

4. Integrar los ingredientes líquidos

En otro recipiente, batí suavemente los huevos junto con la leche, el aceite y el jugo de limón. Volcá esta mezcla sobre los ingredientes secos.

5. Incorporar la manzana rallada

Agregá la manzana (escurrida apenas si soltó mucho líquido) y uní todo con espátula, con movimientos envolventes.

Tip clave: no batir de más; solo integrar hasta que desaparezca la harina.

6. Cocción

Verté la preparación en el molde y distribuí el crumble de pistachos por encima. Llevá al horno durante 25 a 30 minutos.

Probá la cocción con un palillo: si sale seco, el budín está listo.

7. Reposo y desmolde

Dejá enfriar unos 5 minutos en el molde antes de desmoldar sobre una rejilla. Esto ayuda a que la miga se asiente y no se quiebre.

Consejos para personalizar la receta