Horóscopo chino: los tres signos que jamás engañan en una relación

El Horóscopo Chino está dividido en 12 animales. Y al igual que ocurre con los signos de la astrología tradicional y de occidente, cada uno de ellos tiene sus características en común y rasgos distintivos, esos que permiten tener una posibilidad de anticiparse a cómo responderán o reaccionarán ante determinadas situaciones.

A diferencia del horóscopo tradicional, en el Horóscopo Chino cada signo está representado por un animal. Y éste no cambia cuando transcurre un mes, sino que cada año está identificado con uno de los animales. Teniendo en cuenta estas dos aclaraciones, a continuación detallamos cuáles son los signos más fieles en una relación amorosa.

Cuáles son los signos del Horóscopo Chino más fieles en el amor

El Buey, el Conejo y el Perro son los 3 signos -o animales- del Horóscopo Chino más fieles. Esto quiere decir que aquellas personas que hayan nacido y rijan en los años correspondientes a estos 3 animales son más que confiables y personas de fiar en todo momento. Estas son sus principales características.

Buey

Su principal virtud es la sinceridad y es ésta la que lleva a que, cuando un hombre o una mujer nacida en los años del Buey se enamore, no haya manera de que no se entregue plenamente a su amado o amada. Siempre velará por la felicidad y el bienestar de la persona que lo acompaña e, incluso, son insistentes. Esto último puede convertirse en un arma de doble filo, ya que muchas veces les cuesta asumir o entender que una relación llegó a su fin.

Conejo

Amables y cordiales son las características distintivas de los nacidos en el año del Conejo, según el Horóscopo Chino. Incluso, al momento de comunicarse e intercambiar ideas son más que correctos y educados, y ni la infidelidad ni la mínima idea o posibilidad de engañar a su pareja están entre sus cualidades de personalidad. Cualquier situación que pueda ser considerada como tentadora para ellos, se convierte en algo que los llena de temor y rechazo.

Perro

Al igual que estos animales, en el Horóscopo Chino el Perro es un signo que se caracteriza por la lealtad y la honestidad. Sus principios son firmes, no está dispuesto a ponerlos en duda por nada en el mundo y siempre está dispuesto a encontrar una solución si la relación o convivencia se torna tensa.

Como los Perros, siempre están al lado de su compañero o compañera cuando más se los necesita.