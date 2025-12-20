Receta de pionono con dulce de leche para cualquier ocasión

El pionono relleno con dulce de leche es uno de los clásicos indiscutidos de la repostería argentina. Su textura liviana y esponjosa, combinada con la cremosidad del dulce de leche, lo convierten en una opción ideal para acompañar el café, servir como postre o lucirse en una celebración especial. Lo mejor de todo es que se prepara con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.

A continuación, una receta paso a paso para lograr un pionono casero perfecto, con consejos prácticos para que salga suave, flexible y sin grietas.

Ingredientes para el pionono

4 huevos

100 g de azúcar

100 g de harina 0000 (de repostería)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Para el relleno:

300 g de dulce de leche repostero

Coco rallado (opcional, para decorar)

Paso a paso para preparar el pionono

Paso 1: preparación del pionono

Precalentar el horno

Encender el horno a 180 °C. Cubrir una bandeja rectangular de aproximadamente 30 x 40 cm con papel manteca y engrasarlo ligeramente con manteca o rocío vegetal.

Batir los huevos y el azúcar

En un bol amplio, colocar los huevos, el azúcar y la pizca de sal. Batir con batidora eléctrica a velocidad alta durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, clara y aireada, que haya triplicado su volumen.

Incorporar la harina

Tamizar la harina e integrarla de a poco con movimientos envolventes, usando una espátula. Este paso es clave para no perder el aire del batido. Agregar la esencia de vainilla al final.

Hornear

Volcar la preparación en la bandeja y distribuir de manera uniforme. Llevar al horno durante 8 a 10 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada y el bizcochuelo resulte flexible al tacto.

Desmoldar y enrollar

Retirar del horno y volcar el pionono caliente sobre un paño limpio. Quitar con cuidado el papel manteca y enrollarlo junto con el paño mientras aún está tibio. Dejar enfriar completamente para que tome forma sin quebrarse.

Paso 2: relleno y armado

Rellenar

Una vez frío, desenrollar el pionono con cuidado y cubrir toda la superficie con una capa pareja de dulce de leche repostero.

Enrollar nuevamente

Volver a enrollar lentamente, presionando suavemente para que quede firme y prolijo.

Decorar

Espolvorear coco rallado por encima o, si se prefiere, cubrir con más dulce de leche y sumar chocolate rallado, frutos secos o frutas frescas.

Consejos para un pionono perfecto