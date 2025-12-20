Receta de pionono con dulce de leche para cualquier ocasión

cocina
Receta de pionono con dulce de leche para cualquier ocasiónEsponjoso, dulce y fácil de preparar, el pionono relleno con dulce de leche es un clásico infaltable para la merienda o el postre.
El pionono relleno con dulce de leche es uno de los clásicos indiscutidos de la repostería argentina. Su textura liviana y esponjosa, combinada con la cremosidad del dulce de leche, lo convierten en una opción ideal para acompañar el café, servir como postre o lucirse en una celebración especial. Lo mejor de todo es que se prepara con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.
A continuación, una receta paso a paso para lograr un pionono casero perfecto, con consejos prácticos para que salga suave, flexible y sin grietas.
Ingredientes para el pionono
- 4 huevos
- 100 g de azúcar
- 100 g de harina 0000 (de repostería)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Para el relleno:
- 300 g de dulce de leche repostero
- Coco rallado (opcional, para decorar)
Paso a paso para preparar el pionono
Paso 1: preparación del pionono
Precalentar el horno
Encender el horno a 180 °C. Cubrir una bandeja rectangular de aproximadamente 30 x 40 cm con papel manteca y engrasarlo ligeramente con manteca o rocío vegetal.
Batir los huevos y el azúcar
En un bol amplio, colocar los huevos, el azúcar y la pizca de sal. Batir con batidora eléctrica a velocidad alta durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, clara y aireada, que haya triplicado su volumen.
Incorporar la harina
Tamizar la harina e integrarla de a poco con movimientos envolventes, usando una espátula. Este paso es clave para no perder el aire del batido. Agregar la esencia de vainilla al final.
Hornear
Volcar la preparación en la bandeja y distribuir de manera uniforme. Llevar al horno durante 8 a 10 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada y el bizcochuelo resulte flexible al tacto.
Desmoldar y enrollar
Retirar del horno y volcar el pionono caliente sobre un paño limpio. Quitar con cuidado el papel manteca y enrollarlo junto con el paño mientras aún está tibio. Dejar enfriar completamente para que tome forma sin quebrarse.
Paso 2: relleno y armado
Rellenar
Una vez frío, desenrollar el pionono con cuidado y cubrir toda la superficie con una capa pareja de dulce de leche repostero.
Enrollar nuevamente
Volver a enrollar lentamente, presionando suavemente para que quede firme y prolijo.
Decorar
Espolvorear coco rallado por encima o, si se prefiere, cubrir con más dulce de leche y sumar chocolate rallado, frutos secos o frutas frescas.
Consejos para un pionono perfecto
- Usar huevos a temperatura ambiente para lograr un mejor batido.
- No sobrecocinar el pionono: un horneado corto garantiza flexibilidad.
- Si el dulce de leche está muy firme, se puede mezclar con una cucharada de crema para facilitar el untado.
- Para una versión más húmeda, se puede pincelar el pionono con almíbar antes de rellenar.