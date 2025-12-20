Tarot del colibrí: el futuro llega con buenos augurios

Carta 1) Cuatro de espadas: descanso. Reposo. Reflexión. Meditación. Oración.

Carta 2) Seis de copas: pasado. Infancia. Nostalgia. Amor. Pureza. Inocencia. Alegría

Carta 3) El mundo: cierre de ciclo. Cambios. Movimiento. Éxitos. Nuevas oportunidades.

Mensaje final

Se finaliza un ciclo de vida. Algo culmina: un estudio, un trabajo, una relación, etc. Se vienen cambios muy positivos que traerán nuevas oportunidades, y mucho movimiento, puede que se realicen viajes o mudanzas. Siempre que empieza una etapa, algo queda atrás, lo que pertenece al ciclo anterior termina, se va para siempre, y si no se va , cambia, se transforma, lo que implica despedir aquello que finaliza y aunque sea muy bueno lo que está por llegar, el sentimiento pueda que sea ambivalente, por un lado la alegría de los comienzos de lo nuevo, y por el otro, la pena por lo que se deja y es normal que eso pase, más si como dicen las cartas, lo que se deja ir ha sido una etapa plena de alegría, amor y pureza. Duele soltar lo que alguna vez nos hizo felices, pero la vida es así, un permanente cambio, y cambiar es también crecer y madurar. Los buenos recuerdos quedarán para siempre en el corazón y serán parte de nosotros mismos, pero hay que seguir caminando y abrir las puertas del futuro, que según predicen las cartas viene preñado de buenas vibras y logros. Que así sea!!