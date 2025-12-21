Horóscopo de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este domingo invita a cerrar el fin de semana con calma y reflexión. El clima astral favorece el descanso, los encuentros afectivos y la introspección. Es un buen momento para reconectar con lo emocional, soltar tensiones y prepararte para la semana que comienza. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás bajar el ritmo y escuchar más.

Trabajo: evitá adelantar preocupaciones del lunes.

Salud: relajarte será clave para recargar energía.

Números de la suerte: 5, 14, 22

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: tranquilidad y disfrute de lo simple.

Trabajo: dejá las decisiones importantes para otro día.

Salud: buen día para mimarte y descansar.

Números de la suerte: 6, 11, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas sinceras fortalecen vínculos.

Trabajo: anotá ideas, pero sin exigirte.

Salud: desconectá del ruido mental.

Números de la suerte: 2, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: fuerte conexión con familia y afectos.

Trabajo: soltá responsabilidades por hoy.

Salud: cuidá tu sensibilidad emocional.

Números de la suerte: 7, 10, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: recibís atención y reconocimiento.

Trabajo: no es día para exigirte.

Salud: actividades recreativas te levantan el ánimo.

Números de la suerte: 4, 13, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional y alivio interno.

Trabajo: dejá las listas para mañana.

Salud: el descanso profundo te beneficia.

Números de la suerte: 1, 12, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y ganas de compartir.

Trabajo: desconexión necesaria.

Salud: buscá equilibrio y calma.

Números de la suerte: 5, 16, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas pero sinceras.

Trabajo: soltá el control mental.

Salud: liberá tensiones con descanso o meditación.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo y optimismo compartido.

Trabajo: evitá anticiparte a lo que viene.

Salud: el aire libre te renueva.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y contención emocional.

Trabajo: no cargues con obligaciones hoy.

Salud: descanso necesario antes de la semana.

Números de la suerte: 4, 14, 20

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: diálogo profundo y sincero.

Trabajo: dejá fluir las ideas sin presión.

Salud: actividades creativas te hacen bien.

Números de la suerte: 6, 18, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y ternura marcan el día.

Trabajo: intuiciones valiosas para más adelante.

Salud: ideal para descansar y reconectar.

Números de la suerte: 7, 12, 24