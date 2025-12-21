Los tres signos del zodíaco que se destacan por ser valientes

La valentía es una cualidad admirable, y ciertos signos del zodíaco demuestran un coraje excepcional en sus decisiones y acciones:

Aries

Aries es conocido por su valentía innata y su disposición a enfrentar desafíos sin dudar. Siempre está dispuesto a liderar y enfrentar cualquier situación.

Sagitario

Sagitario, con su espíritu aventurero, se destaca por su valentía al explorar nuevos horizontes y enfrentarse a lo desconocido con confianza.

Leo

Leo, gobernado por el sol, irradia una valentía audaz y un deseo de proteger a quienes ama, siempre dispuesto a luchar por lo que considera justo.