Medialunas caseras: la receta simple para que queden esponjosas y doradas

Fieles compañeras de desayunos y meriendas, las medialunas son uno de los grandes clásicos de la pastelería argentina. Esponjosas, aromáticas y tentadoras, se vuelven infaltables a la hora de acompañar el mate o el café con leche. Aunque muchas personas creen que hacerlas en casa es complicado, lo cierto es que existen recetas simples que permiten lograr un resultado delicioso sin ser expertos en panadería.

Si bien tienen raíces europeas, las medialunas se popularizaron en América Latina y se consolidaron como una pieza emblemática de la gastronomía local. Su textura suave y su sabor ligeramente dulce las hacen irresistibles, y además se destacan por su versatilidad: pueden disfrutarse solas o rellenas con dulce de leche, crema pastelera o incluso con opciones saladas como jamón y queso.

Ingredientes necesarios para hacer medialunas caseras

Aunque su preparación requiere algo de paciencia, con los ingredientes adecuados es posible obtener medialunas tiernas y bien aireadas. Para esta receta se necesita:

500 gramos de harina

6 cucharadas de azúcar

25 gramos de levadura

100 ml de leche tibia

2 huevos (uno para la masa y otro para pintar)

100 gramos de manteca

Paso a paso: cómo hacer medialunas esponjosas en casa

1. Activar la levadura

En un bowl pequeño, mezclar la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos, hasta que la preparación burbujee. Esto indicará que la levadura está activa.

2. Preparar los ingredientes secos

Colocar la harina junto con el resto del azúcar en un recipiente grande o sobre la mesada. Formar una corona y hacer un hueco en el centro para incorporar la levadura.

3. Incorporar los líquidos

Agregar un huevo batido y la manteca derretida (tibia). Comenzar a mezclar desde el centro hacia los bordes, integrando todos los ingredientes de manera pareja.

4. Amasar

Cuando la masa esté unida, amasar hasta obtener una textura suave y elástica. Si resulta pegajosa, se puede sumar un poco más de harina, pero sin excederse para no endurecer las medialunas.

5. Primer leudado

Formar un bollo, colocarlo en un bowl engrasado y cubrirlo con un paño húmedo. Dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.

6. Estirar y dar forma

Una vez leudada, estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta formar un rectángulo de alrededor de 1 cm de espesor. Cortar triángulos y enrollarlos desde la base hacia la punta, formando la clásica media luna.

El horneado perfecto de las medialunas

7. Segundo leudado

Colocar las medialunas en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellas. Cubrir y dejar reposar unos 30 minutos más.

8. Preparar el horno

Precalentar el horno a 180 °C mientras las medialunas completan su segundo levado.

9. Pintar y hornear

Batir el segundo huevo y pincelar la superficie de cada medialuna para lograr un acabado dorado y brillante. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén bien cocidas y ligeramente doradas. El aroma que invade la cocina será la mejor señal de que están listas.