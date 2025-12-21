Tarot del colibrí: la ayuda está disponible, pero hay que estirar la mano para tomarla

Carta 1) El diablo: ataduras. Apegos tóxicos. Adicciones. Miedos

Carta 2) Cuatro de copas: apatía. Indiferencia. Depresión. Inacción. Dejar pasar oportunidades.

Carta 3) Ocho de espadas: bloqueos. Ceguera. Ataduras. Negatividad. Sentirse atado de pies y manos.

Mensaje final

La persona ha estado viviendo situaciones tóxicas que nada le han aportado a su vida. Las situaciones tóxicas pueden ser distintas cosas: dependencias, apegos a relaciones o cosas nocivas, vicios, obsesiones o miedos, por ejemplo. Esas vivencias pueden haberla sumido en la apatía, en la indiferencia, o incluso en un sentimiento donde nada tiene sentido, algo parecido a una depresión. Este alguien se siente bloqueado, atado de pies y manos y sin ver salida a su situación. Claramente algo ha debido pasar para dejarlo en ese estado, algo fuerte que no se está pudiendo superar. No obstante, el tarot dice que hay camino, que hay una maravillosa oportunidad de salir de ese lugar negativo en el cual la persona ha caído y no le es posible encontrar salida. La salida existe, como también existe la ayuda del cielo, sólo que no se está viendo. Si esta persona quisiera podría tomar esa oportunidad a la que le está dando la espalda. Para sanar hay que enfrentar los propios miedos y errores, hay que mirarlos de frente y reflexionar de donde vienen y con qué tienen que ver, porque darles la espalda, no querer verlos, negarlos o bloquear lo que sentimos, no ayudará a sanar, por el contrario quitará capacidad de acción, paralizará y dejará a la persona totalmente estancada y confundida. Es necesario dar un paso, tras el primero vendrá el segundo, luego un tercero, y así sucesivamente, mientras, la persona se estará moviendo, generando una acción para ir hacia un lugar mejor y empezar a curarse. Si no se puede sola hay que pedir ayuda, pero permanecer en el bloqueo por mucho tiempo sólo la terminará enfermando más, porque ese estado no es vida para nadie. La ayuda está disponible, pero hay que estirar la mano para tomarla.