Tomates rellenos sin carne: la receta fácil y saludable para las fiestas

Los tomates rellenos son un clásico infaltable en las mesas de Navidad y Año Nuevo. Frescos, coloridos y versátiles, suelen ser una de las entradas más elegidas para equilibrar los platos más calóricos de estas celebraciones. En esta versión, se propone una alternativa vegetariana, ideal para quienes no consumen carne o simplemente buscan una opción más liviana sin resignar sabor.

Con pocos ingredientes, un paso a paso sencillo y un costo accesible, esta receta resulta práctica incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina. Además, es saciante, nutritiva y se adapta fácilmente a distintos gustos, lo que la convierte en una excelente elección para compartir en almuerzos o cenas festivas.

Ingredientes para tomates rellenos vegetarianos

6 tomates medianos, firmes y parejos

2 papas

1 zucchini

6 cucharadas de aceite

1 cucharada de mezcla de hierbas (tomillo, orégano y romero)

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

Pulpa de los tomates (retirada al ahuecarlos)

Paso a paso de la receta

Preparar los tomates

Lavar y secar bien los tomates. Cortar la “tapita” superior y, con cuidado, ahuecarlos con una cuchara, retirando la pulpa y las semillas sin romper la piel. Reservar la pulpa.

Escurrir

Colocar los tomates boca abajo sobre papel de cocina durante 10 a 15 minutos para eliminar el exceso de líquido.

Cocer las papas

Hervir las papas enteras y con cáscara en una olla con agua durante unos 15 minutos, o hasta que estén tiernas pero firmes. Retirar, colar y dejar enfriar.

Preparar las verduras

Lavar el zucchini y cortarlo en cubos pequeños. Picar la pulpa del tomate reservada; si tiene mucha agua, escurrirla ligeramente.

Pelar y cortar las papas

Una vez frías, pelar las papas y cortarlas en cubos del mismo tamaño que el zucchini para lograr una cocción pareja.

Saltear el relleno

Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar las papas, el zucchini y la pulpa de tomate. Condimentar con sal y pimienta y saltear durante unos 10 minutos, mezclando bien hasta que las verduras estén tiernas y se evapore parte del líquido.

Aromatizar

Incorporar la mezcla de hierbas, revolver y retirar del fuego.

Preparar el horno

Precalentar el horno a 180 °C. Aceitar ligeramente una fuente apta para horno y acomodar los tomates ya escurridos.

Rellenar y hornear

Rellenar los tomates con la mezcla de verduras, presionando suavemente para que queden bien compactos sin romperlos. Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que el tomate esté tierno pero conserve su forma.

Servir

Retirar del horno, dejar reposar entre 2 y 3 minutos y servir calientes.

Consejos para que queden perfectos

Para un mejor resultado, conviene elegir tomates medianos, firmes y de tamaño similar, ya que se cocinan de manera uniforme y no se rompen al rellenarlos. El escurrido es clave: si el tomate libera demasiado líquido, el relleno puede quedar aguado. Además de dejarlos boca abajo, se puede descartar la parte más acuosa de la pulpa antes de saltearla.

Variantes y toppings posibles

Una de las grandes ventajas de los tomates rellenos es su versatilidad. El relleno puede adaptarse según los gustos de cada comensal: se puede sumar arroz, quinoa, queso cremoso, queso rallado, legumbres o incluso otras verduras salteadas. De esta manera, se logra una receta diferente en cada ocasión, sin perder la esencia de este clásico navideño.