Horóscopo chino del lunes 22 de diciembre de 2025: inicio de semana con equilibrio emocional

Rata

Comenzás la semana con claridad. En el amor, una charla breve mejora el clima. En el trabajo, organizar tareas desde temprano te da ventaja.

Buey

La constancia vuelve a ser tu aliada. En el amor, la estabilidad te brinda seguridad. En lo laboral, avanzar sin apuro te asegura buenos resultados.

Tigre

Lunes que pide paciencia. En el amor, escuchar antes de hablar evita tensiones. En el trabajo, pensar cada paso te beneficia.

Conejo

La sensibilidad se equilibra con orden. En el amor, un gesto afectuoso fortalece el vínculo. En lo laboral, priorizar tareas te devuelve calma.

Dragón

Buen día para retomar objetivos. En el amor, expresar lo que sentís aclara emociones. En el trabajo, tu iniciativa marca el rumbo.

Serpiente

Tu intuición sigue activa. En el amor, una conversación sincera despeja dudas. En lo laboral, planificar con detalle te evita errores.

Caballo

La energía del lunes pide mesura. En el amor, bajar expectativas mejora la armonía. En el trabajo, dosificar esfuerzos te ayuda a rendir mejor.

Cabra

Inicio de semana sereno. En el amor, la empatía fortalece vínculos. En lo laboral, reorganizar tu agenda te aporta tranquilidad.

Mono

Tu creatividad se despierta temprano. En el amor, tu espontaneidad genera cercanía. En el trabajo, surge una idea que mejora tu rutina.

Gallo

El orden te acompaña. En el amor, decir lo que necesitás mejora la conexión. En el trabajo, estructurar tareas te da seguridad.

Perro

Buen día para apoyarte en personas de confianza. En el amor, la comprensión fluye. En lo laboral, resolver lo urgente primero te alivia.

Cerdo

La energía es estable y amable. En el amor, disfrutás de una conexión sincera. En el trabajo, confiar en tu intuición te ayuda a priorizar mejor.