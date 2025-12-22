astrologia

Horóscopo chino: los signos que se animarán a nuevos comienzos y cambios profundos

El 2026 impulsará cierres de etapa y nuevos comienzos que traerán cambios profundos y renovación.
lunes, 22 de diciembre de 2025 · 11:19

El Año del Caballo de Fuego impulsará finales necesarios y comienzos valientes. Algunos signos del horóscopo chino vivirán un 2026 marcado por decisiones que abrirán nuevas etapas, con cambios que traerán crecimiento y renovación.

Rata

La Rata se animará a empezar de nuevo. El 2026 será ideal para dejar atrás situaciones estancadas y apostar por caminos que le devuelvan entusiasmo.

Buey

El Buey atravesará cambios graduales pero firmes. Su capacidad de adaptación le permitirá construir una nueva etapa con bases sólidas.

Dragón

El Dragón vivirá un año de giros importantes. Los cambios llegarán rápido, pero traerán oportunidades que lo empujarán a crecer y reinventarse.

Gallo

El Gallo cerrará ciclos y abrirá otros con mayor seguridad. El 2026 le dará la claridad necesaria para elegir lo que realmente quiere para su futuro.

