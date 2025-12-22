Horóscopo de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este lunes marca un nuevo comienzo, con una energía que invita a ordenar prioridades y encarar la semana con mayor responsabilidad. El clima astral favorece la planificación, los compromisos asumidos con madurez y las decisiones pensadas a largo plazo. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás paciencia y escucha para evitar roces.

Trabajo: buen día para organizar la agenda y definir objetivos.

Salud: administrá mejor tus energías.

Números de la suerte: 3, 14, 26

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad emocional y ganas de proyectar.

Trabajo: avances firmes gracias a tu constancia.

Salud: cuidá la alimentación y los horarios.

Números de la suerte: 6, 11, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: el diálogo será clave para aclarar malentendidos.

Trabajo: jornada dinámica, con múltiples tareas.

Salud: evitá el estrés mental.

Números de la suerte: 2, 17, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buscás contención y la encontrás en el entorno cercano.

Trabajo: concentrarte en lo esencial te dará buenos resultados.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: seguridad y confianza fortalecen el vínculo.

Trabajo: tu liderazgo se hace notar.

Salud: canalizá tensiones con actividad física.

Números de la suerte: 4, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que aporta tranquilidad.

Trabajo: organización y eficiencia serán tus aliadas.

Salud: evitá sobrecargarte de responsabilidades.

Números de la suerte: 1, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y acuerdos favorables.

Trabajo: buen día para reuniones y negociaciones.

Salud: buscá momentos de calma durante la jornada.

Números de la suerte: 5, 18, 27

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que conviene expresar.

Trabajo: intuición certera para tomar decisiones importantes.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 15, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo renovado en la pareja.

Trabajo: nuevas oportunidades comienzan a gestarse.

Salud: el movimiento te devuelve vitalidad.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y compromiso emocional.

Trabajo: jornada clave para asumir responsabilidades.

Salud: no descuides el descanso.

Números de la suerte: 4, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: diálogo abierto y sincero.

Trabajo: buen momento para trabajar en equipo.

Salud: despejá la mente con actividades recreativas.

Números de la suerte: 6, 14, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad bien canalizada fortalece vínculos.

Trabajo: intuiciones acertadas para el futuro cercano.

Salud: buscá espacios de calma.

Números de la suerte: 7, 12, 25