Pan dulce de masa madre, la versión artesanal ideal para las fiestas

La masa madre se volvió una verdadera tendencia en los últimos años, impulsada por quienes buscan una alimentación más saludable y una forma de cocinar más artesanal. En pleno mes de las fiestas, este interés se refleja en el aumento de búsquedas como “receta de pan dulce de masa madre”, una alternativa casera al clásico pan dulce industrial.

Si bien preparar pan dulce con masa madre requiere tiempo, paciencia y atención al paso a paso, el resultado final vale totalmente la espera. Se trata de un pan dulce más aromático, esponjoso y profundo en sabor, con una miga tierna y una fermentación natural que mejora la digestión. A continuación, te compartimos una receta fácil y detallada para animarte a hacerlo en casa y sorprender en Navidad y Año Nuevo.

Ingredientes para el pan dulce de masa madre

Para el prefermento (masa madre)

50 g de masa madre activa (alimentada unas horas antes, con burbujas y volumen duplicado)

50 g de harina de trigo

50 g de agua

Para la masa principal

500 g de harina de trigo

100 g de azúcar

10 g de sal

3 huevos grandes (a temperatura ambiente)

120 ml de leche (a temperatura ambiente)

100 g de manteca (a temperatura ambiente, en cubos pequeños)

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de ralladura de naranja y/o limón

150 g de frutas confitadas, pasas, nueces o chips de chocolate (a gusto)

Para el final

1 huevo batido (para barnizar)

Azúcar blanca (opcional, para decorar)

Paso a paso para hacer pan dulce de masa madre

1. Preparar el prefermento

En un bowl, mezclá la masa madre activa con el agua y la harina. Tapá y dejá reposar a temperatura ambiente entre 4 y 6 horas, hasta que la mezcla esté esponjosa, aireada y llena de burbujas.

2. Preparar la masa principal

En un bowl grande, uní la harina, el azúcar y la sal.

Agregá los huevos, la leche, la vainilla y el prefermento. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

Amasá durante 10 a 15 minutos, a mano o con batidora, hasta lograr una masa elástica y homogénea.

Incorporá la manteca de a poco, amasando bien hasta que se integre por completo. La masa debe quedar suave y apenas pegajosa, pero no húmeda.

Sumá las frutas confitadas, frutos secos o chips de chocolate y mezclá hasta distribuirlos de manera pareja.

3. Primera fermentación

Formá una bola con la masa y colócala en un bowl ligeramente engrasado.

Cubrí con film o un repasador húmedo y dejá reposar entre 6 y 8 horas, o hasta que duplique su tamaño. El tiempo puede variar según la temperatura ambiente.

4. Formado y segunda fermentación

Desgasificá suavemente la masa y dale forma de pan dulce.

Colocala en un molde enmantecado o sobre una bandeja con papel para hornear.

Cubrí y dejá fermentar nuevamente durante 4 a 6 horas, hasta que vuelva a duplicar su volumen.

5. Horneado

Precalentá el horno a 180 °C.

Pincelá la superficie del pan con el huevo batido y, si lo deseás, espolvoreá con un poco de azúcar.

Horneá durante 30 a 40 minutos, hasta que esté bien dorado. Al golpear suavemente la base, debe sonar hueco.

6. Enfriar y disfrutar

Retirá del horno y dejá enfriar por completo antes de cortarlo. Esto permitirá que la miga termine de asentarse y conserve mejor su textura.