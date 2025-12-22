Pionono de atún: la receta fresca y rendidora para Navidad y Año Nuevo

El pionono de atún es una de las recetas más prácticas, económicas y rendidoras para la mesa de Navidad y Año Nuevo. Fresco, sabroso y muy fácil de preparar, se convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, ya sea como entrada, plato principal frío o parte de la mesa festiva.

Gracias a su masa suave y a su relleno cremoso, el pionono de atún se destaca por su gran versatilidad. El clásico bizcocho se rellena con una mezcla simple de atún, mayonesa o queso crema, morrón y otros ingredientes a gusto, lo que permite adaptarlo fácilmente a distintos paladares. Además, es una de esas recetas que se pueden preparar con anticipación, un detalle clave para organizar las celebraciones de fin de año sin estrés.

Ideal para los días calurosos de diciembre, el pionono de atún combina practicidad y sabor en un solo plato. Servido en rodajas como entrada, acompañado de ensaladas frescas o formando parte de una mesa fría, esta preparación se gana un lugar fijo entre las recetas infaltables de Navidad.

Receta para hacer pionono casero

Ingredientes

40 g de azúcar

4 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

40 g de harina

1 cucharada de miel

½ cucharada de sal fina

Procedimiento

En un bowl, batí los huevos junto con el azúcar y la miel hasta alcanzar el punto letra. Agregá la sal y la esencia de vainilla, integrando suavemente. Tamizá la harina e incorporala a la mezcla con la batidora a baja velocidad, evitando que se baje el batido. Volcá la preparación en una placa de aproximadamente 50 x 30 centímetros, previamente forrada con papel manteca y enmantecada. Cociná en horno precalentado a 190 °C durante 8 minutos. Retirá del horno y desmoldá de inmediato sobre una rejilla. Una vez frío, quitá el papel manteca.

Podés conservar el pionono casero en un lugar fresco y seco o rellenarlo y enrollarlo en el momento, envolviéndolo en papel film.

Receta de pionono de atún arrollado

Ingredientes

1 pionono (casero o comprado)

2 latas de atún al natural

4 cucharadas de mayonesa o queso crema

1 pimiento morrón

2 huevos duros (opcional)

Aceitunas (opcional)

Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

Asá el pimiento morrón directamente sobre la hornalla hasta que esté tierno y la piel se ennegrezca. Dejá enfriar, retirale la piel y cortalo en cubos. Si lo deseás, herví los huevos hasta que queden duros, pelalos y picalos. Escurrí bien el atún y colocalo en un bowl amplio. Agregá la mayonesa o el queso crema, salpimentá y mezclá. Sumá el morrón, el huevo picado y las aceitunas cortadas en rodajas, si decidís incorporarlas. Mezclá hasta obtener una pasta homogénea. Extendé el pionono sobre una superficie plana y distribuí el relleno de manera pareja, cubriendo toda la superficie. Enrollá con cuidado y de forma firme. Cortá los extremos y llevá a la heladera al menos una hora antes de servir.

Para presentar, cortá el pionono de atún arrollado en rodajas de unos 2 centímetros de grosor.