Tarot del colibrí: el terreno es fértil para obtener aquello que se desea

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Subconsciente. Femineidad. Lo oculto. Secreto. Conexión espiritual

Carta 2) As de espadas: inicios. Predominio racional. Búsqueda de la verdad.

Carta 3) Rey de bastos: acción. Pasión. Liderazgo. Empatía. Generosidad.

Mensaje final

Alguien está dejándose guiar por una gran intuición y por su conexión con el mundo espiritual para obtener toda la claridad y la inteligencia que necesita en este momento para actuar y tomar buenas decisiones. Esta persona comienza algo en su vida y lo hace con un equilibrio muy bueno, en tanto combina intuición y razón en partes iguales. Es alguien que va con su verdad por delante y con mucha determinación. Sabe qué quiere y cómo actuar para conseguirlo. Dicen las cartas que se poseen todas las herramientas para hacer realidad lo que se anhela, tomar las decisiones correctas y actuar con mucha practicidad y pasión. Tal vez pueda ejercer un liderazgo positivo con respecto a algo que lo apasiona y de esa manera guiar e influenciar a otros que lo acompañarán en ese nuevo comienzo. El terreno es fértil para obtener aquello que se intuye y se desea. No hay nada que temer.