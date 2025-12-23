Cómo hacer mayonesa casera en 5 minutos y con ingredientes simples

Hay una receta clásica que todos deberían probar al menos una vez, ideal para acompañar todo tipo de comidas: la mayonesa casera tradicional. Se trata de una exquisitez de la gastronomía clásica que se destaca por su sabor fresco, su textura cremosa y, sobre todo, por lo simple que resulta prepararla en casa.

Esta receta de mayonesa casera es perfecta para realzar los más variados platos. Funciona como un aderezo infaltable en sándwiches, carnes, hamburguesas, papas fritas, ensaladas y hasta tacos. Además, al ser casera, permite ajustar el sabor según el gusto personal y evitar conservantes o aditivos industriales.

Noticias Relacionadas Pionono de atún: la receta fresca y rendidora para Navidad y Año Nuevo

Uno de los grandes beneficios de esta mayonesa casera es que se elabora con ingredientes básicos que casi siempre están disponibles en casa, como huevo, aceite y limón. Lo ideal es prepararla en el momento, ya que en solo cinco minutos se puede disfrutar de un verdadero manjar, fresco y lleno de sabor.

Ingredientes para la mayonesa casera

Para preparar esta receta de mayonesa casera tradicional se necesitan pocos ingredientes:

1 huevo

1 limón

150 ml de aceite de girasol

Sal

Pimienta

Receta de mayonesa casera: paso a paso

Exprimir el jugo del limón en un recipiente y reservar. Colocar el huevo crudo en el vaso del mixer. Agregar la mitad del jugo de limón y condimentar con sal y pimienta a gusto. Comenzar a mixear y, sin dejar de batir, incorporar el aceite de girasol en forma de hilo. Continuar procesando y añadir el resto del aceite lentamente hasta que la mayonesa casera empiece a espesar y tomar cuerpo. Una vez obtenida una consistencia firme y cremosa, probar y ajustar los sabores. Si se desea, se puede agregar un poco más de jugo de limón.

En caso de no contar con un mixer, esta receta también puede realizarse en licuadora o procesadora, siguiendo los mismos pasos.

Conservación y consejos

Lo ideal es consumir la mayonesa casera el mismo día de su preparación para disfrutarla en su punto óptimo. Si sobra, se puede conservar en la heladera, en un recipiente hermético, y consumirla dentro de los próximos días.

Una receta simple, rápida y deliciosa que transforma cualquier comida cotidiana en algo especial.