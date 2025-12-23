Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a paso

Cocina casera sin carne
Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a pasoClásico vegetariano, crocante y rendidor
Las milanesas de berenjena a la napolitana son una alternativa clásica dentro de la cocina argentina sin carne. Mantienen la lógica de la milanesa tradicional, con el agregado de salsa de tomate, jamón y queso, logrando un plato completo, sabroso y económico. Bien hechas, quedan tiernas por dentro y crocantes por fuera, ideales para almuerzos familiares.
Ingredientes
Para las milanesas:
- 2 berenjenas grandes
- 2 huevos
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Harina, cantidad necesaria
- Sal y pimienta
- Aceite para freír o para horno
Para la napolitana:
- Salsa de tomate
- Jamón cocido
- Queso mozzarella
- Orégano
Preparación paso a paso
Preparar las berenjenas
Cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente 1 cm. Colocarlas en un colador con sal gruesa durante 20 minutos para que larguen el líquido amargo. Enjuagar y secar bien.
Empanar
Pasar cada rodaja por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado, presionando bien para que quede firme.
Cocción inicial
Freír en aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados, o llevar a horno fuerte con un chorrito de aceite hasta que queden crocantes.
Armado a la napolitana
Colocar las milanesas en una fuente para horno. Cubrir con salsa de tomate, una feta de jamón y mozzarella.
Gratinado
Llevar a horno medio hasta que el queso se funda y gratine levemente. Espolvorear con orégano antes de servir.
Consejos
Si se quiere una textura más tierna, las berenjenas pueden blanquearse 2 minutos en agua hirviendo antes de empanar.
Para una versión más liviana, todo el proceso puede hacerse al horno.
Acompañan muy bien con puré, papas al horno o ensalada mixta.