Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a paso

Las milanesas de berenjena a la napolitana son una alternativa clásica dentro de la cocina argentina sin carne. Mantienen la lógica de la milanesa tradicional, con el agregado de salsa de tomate, jamón y queso, logrando un plato completo, sabroso y económico. Bien hechas, quedan tiernas por dentro y crocantes por fuera, ideales para almuerzos familiares.

Ingredientes

Para las milanesas:

2 berenjenas grandes

2 huevos

Pan rallado, cantidad necesaria

Harina, cantidad necesaria

Sal y pimienta

Aceite para freír o para horno

Para la napolitana:

Salsa de tomate

Jamón cocido

Queso mozzarella

Orégano

Preparación paso a paso

Preparar las berenjenas

Cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente 1 cm. Colocarlas en un colador con sal gruesa durante 20 minutos para que larguen el líquido amargo. Enjuagar y secar bien.

Empanar

Pasar cada rodaja por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado, presionando bien para que quede firme.

Cocción inicial

Freír en aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados, o llevar a horno fuerte con un chorrito de aceite hasta que queden crocantes.

Armado a la napolitana

Colocar las milanesas en una fuente para horno. Cubrir con salsa de tomate, una feta de jamón y mozzarella.

Gratinado

Llevar a horno medio hasta que el queso se funda y gratine levemente. Espolvorear con orégano antes de servir.

Consejos

Si se quiere una textura más tierna, las berenjenas pueden blanquearse 2 minutos en agua hirviendo antes de empanar.

Para una versión más liviana, todo el proceso puede hacerse al horno.

Acompañan muy bien con puré, papas al horno o ensalada mixta.