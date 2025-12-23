Cocina casera sin carne

Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a paso

Clásico vegetariano, crocante y rendidor
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
martes, 23 de diciembre de 2025 · 17:23

Las milanesas de berenjena a la napolitana son una alternativa clásica dentro de la cocina argentina sin carne. Mantienen la lógica de la milanesa tradicional, con el agregado de salsa de tomate, jamón y queso, logrando un plato completo, sabroso y económico. Bien hechas, quedan tiernas por dentro y crocantes por fuera, ideales para almuerzos familiares.

Ingredientes

Para las milanesas:

  • 2 berenjenas grandes
  • 2 huevos
  • Pan rallado, cantidad necesaria
  • Harina, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír o para horno

Para la napolitana:

  • Salsa de tomate
  • Jamón cocido
  • Queso mozzarella
  • Orégano

Preparación paso a paso

Preparar las berenjenas
Cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente 1 cm. Colocarlas en un colador con sal gruesa durante 20 minutos para que larguen el líquido amargo. Enjuagar y secar bien.

Empanar
Pasar cada rodaja por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado, presionando bien para que quede firme.

Cocción inicial
Freír en aceite caliente hasta que estén doradas de ambos lados, o llevar a horno fuerte con un chorrito de aceite hasta que queden crocantes.

Armado a la napolitana
Colocar las milanesas en una fuente para horno. Cubrir con salsa de tomate, una feta de jamón y mozzarella.

Gratinado
Llevar a horno medio hasta que el queso se funda y gratine levemente. Espolvorear con orégano antes de servir.

Consejos

Si se quiere una textura más tierna, las berenjenas pueden blanquearse 2 minutos en agua hirviendo antes de empanar.

Para una versión más liviana, todo el proceso puede hacerse al horno.

Acompañan muy bien con puré, papas al horno o ensalada mixta.

Más de
milanesa berenjena napolitana receta

Comentarios