Pan saborizado con oliva: receta casera fácil y rendidora

Cocina casera y panificados
Pan saborizado con oliva: receta casera fácil y rendidoraUna receta simple y confiable para preparar pan saborizado con oliva, de miga húmeda, aroma intenso y corteza dorada.
El pan saborizado con oliva es una preparación básica que aporta aroma, humedad y carácter a la mesa diaria. Funciona como acompañamiento de comidas, para picadas o tostadas, y se destaca por su miga suave y su corteza dorada. Es una receta sencilla, sin técnicas complejas y adaptable a distintos sabores.
Ingredientes
- 500 g de harina 000 o 0000
- 10 g de sal
- 10 g de azúcar
- 25 g de levadura fresca (o 8 g de levadura seca)
- 300 ml de agua tibia
- 60 ml de aceite de oliva extra virgen
Opcionales para saborizar:
- Romero u orégano
- Aceitunas verdes o negras picadas
- Ajo picado fino
Preparación paso a paso
Activar la levadura
Disolver la levadura junto con el azúcar en una parte del agua tibia. Dejar reposar entre 8 y 10 minutos hasta que se forme espuma en la superficie.
Formar la masa
Colocar la harina en un bol amplio, agregar la sal y mezclar. Incorporar la levadura activada, el resto del agua y el aceite de oliva.
Amasar
Trabajar la masa durante 10 a 15 minutos hasta lograr una textura lisa, elástica y apenas húmeda. En este punto se pueden incorporar las hierbas, aceitunas o el ajo.
Primer levado
Formar un bollo, cubrir y dejar reposar en un lugar templado durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
Formado
Desgasificar suavemente la masa y darle forma de pan largo o redondo. Colocar sobre una placa aceitada o con papel de horno.
Segundo levado
Dejar reposar nuevamente durante 30 a 40 minutos.
Horneado
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté bien dorado y suene hueco al golpear la base.
Reposo
Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.
Consejos
El aceite de oliva define el sabor final: cuanto mejor sea su calidad, más aromático será el pan.
Para una corteza más marcada, se puede generar vapor en el horno durante los primeros minutos de cocción.
Se conserva bien envuelto hasta 48 horas o puede congelarse una vez frío.