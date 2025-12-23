Tarot del colibrí: las nubes se despejan y el cielo vuelve a brillar

Carta 1) Ocho de copas: irse. Alejarse de un lugar donde existieron fuertes lazos afectivos. Tomar un camino nuevo y desconocido.

Carta 2) El colgado invertido: la persona ya ha reflexionado, ha comprendido su situación y está a punto de tomar acción.

Carta 3) As se espadas: claridad mental. Razón. Inteligencia. Determinación. Nuevos comienzos.

Mensaje final

Alguien se fue de un lugar o situación. Dejó atrás su pasado emocional y sus afectos sin tener demasiada claridad acerca de lo que hacía, por eso a poco andar tuvo que detenerse a reflexionar sobre el por qué y el para qué de su decisión. Esta persona ha pasado o está pasando por un proceso de gran introspección donde ha podido contemplar su realidad desde otra perspectiva. Se alejó sin saber bien por qué y se quedó sin poder hacer nada, colgado patas para arriba para pensar. En esa incómoda posición algo se ha estado moviendo, aunque parezca lo contrario ese trance le ha permitido reflexionar y ver su situación desde otros puntos de vista. Ahora tiene claridad, se ha iluminado y ya no está cabeza abajo, se ha parado y está a punto de entrar en acción. Dicen las cartas que vienen nuevos comienzos en algo que antes no se tenía claro y a la brevedad se verá con total claridad y lógica racional. Ya no más demoras, ni confusión, hay nuevos inicios con mucha energía y determinación. Las nubes se han ido y ahora el cielo resplandece. La persona sabe qué quiere , por qué y para qué y sale a luchar por ello. Si hubo dudas, negatividad y malos momentos, se van. Ese ciclo termina y empieza uno mejor, con verdad y justicia para la persona. En hora buena!!