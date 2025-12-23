Turrón de Quaker casero: una receta fácil y deliciosa para las fiestas

Con la llegada de las festividades, las mesas se llenan de sabores tradicionales que evocan la calidez del hogar y los encuentros en familia. Entre los dulces más emblemáticos de la Navidad, el turrón ocupa un lugar especial, ya que combina sencillez, dulzura y tradición.

Este año, una excelente alternativa al turrón clásico es el turrón de Quaker, una receta fácil, rápida y deliciosa que se prepara con pocos ingredientes y no requiere horno. Su textura crocante y su sabor equilibrado lo convierten en una opción ideal para compartir después de la cena navideña o para sumar a la mesa dulce de fin de año.

Además, es una preparación rendidora y versátil, perfecta para quienes buscan un postre casero que conquiste a grandes y chicos.

Ingredientes para el turrón de Quaker

Para preparar este turrón casero necesitás:

200 gramos de avena Quaker

150 gramos de miel

100 gramos de azúcar

75 gramos de almendras (enteras o laminadas)

50 gramos de manteca

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

Papel encerado o papel de hornear

Cómo hacer turrón de Quaker paso a paso

En una cacerola a fuego medio, colocar la miel, el azúcar y la manteca. Revolver de manera constante hasta que la manteca se derrita por completo y la mezcla comience a hervir suavemente. Cuando la preparación esté bien integrada y burbujeante, agregar la avena Quaker y las almendras. Si se desea, incorporar la canela en polvo para darle un toque aromático. Mezclar muy bien hasta lograr una preparación homogénea, cuidando que todos los ingredientes queden bien impregnados. Cubrir un molde cuadrado o rectangular con papel encerado y volcar la mezcla. Presionar firmemente con una espátula o con las manos para que quede compacta y pareja. Dejar enfriar a temperatura ambiente durante al menos dos horas, hasta que el turrón esté bien firme. Retirar del molde y cortar en porciones del tamaño deseado.

Un clásico reinventado para la mesa navideña

El turrón de Quaker es una opción práctica y deliciosa para sumar a las celebraciones de fin de año. Fácil de hacer, sin complicaciones y con un sabor que remite a lo casero, es ideal para preparar con anticipación y disfrutar en familia durante las fiestas.