cocina
Turrón de Quaker casero: una receta fácil y deliciosa para las fiestas
Con la llegada de las festividades, las mesas se llenan de sabores tradicionales que evocan la calidez del hogar y los encuentros en familia. Entre los dulces más emblemáticos de la Navidad, el turrón ocupa un lugar especial, ya que combina sencillez, dulzura y tradición.
Este año, una excelente alternativa al turrón clásico es el turrón de Quaker, una receta fácil, rápida y deliciosa que se prepara con pocos ingredientes y no requiere horno. Su textura crocante y su sabor equilibrado lo convierten en una opción ideal para compartir después de la cena navideña o para sumar a la mesa dulce de fin de año.
Además, es una preparación rendidora y versátil, perfecta para quienes buscan un postre casero que conquiste a grandes y chicos.
Ingredientes para el turrón de Quaker
Para preparar este turrón casero necesitás:
- 200 gramos de avena Quaker
- 150 gramos de miel
- 100 gramos de azúcar
- 75 gramos de almendras (enteras o laminadas)
- 50 gramos de manteca
- 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
- Papel encerado o papel de hornear
Cómo hacer turrón de Quaker paso a paso
- En una cacerola a fuego medio, colocar la miel, el azúcar y la manteca. Revolver de manera constante hasta que la manteca se derrita por completo y la mezcla comience a hervir suavemente.
- Cuando la preparación esté bien integrada y burbujeante, agregar la avena Quaker y las almendras. Si se desea, incorporar la canela en polvo para darle un toque aromático.
- Mezclar muy bien hasta lograr una preparación homogénea, cuidando que todos los ingredientes queden bien impregnados.
- Cubrir un molde cuadrado o rectangular con papel encerado y volcar la mezcla. Presionar firmemente con una espátula o con las manos para que quede compacta y pareja.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente durante al menos dos horas, hasta que el turrón esté bien firme.
- Retirar del molde y cortar en porciones del tamaño deseado.
Un clásico reinventado para la mesa navideña
El turrón de Quaker es una opción práctica y deliciosa para sumar a las celebraciones de fin de año. Fácil de hacer, sin complicaciones y con un sabor que remite a lo casero, es ideal para preparar con anticipación y disfrutar en familia durante las fiestas.