Árbol de jade: cómo solucionar sus problemas comunes

La planta de jade (Crassula ovata) es una de las suculentas más populares, ya que no solo es muy linda (se caracteriza por tener tallos gruesos, hojas redondeadas y carnosas, además de bordes rojizos), sino que simboliza la buena suerte y puede dejarse tanto en exterior como en el interior.

A las plantas de jade no les importa enraizarse, así que no te preocupes por trasplantarla a una maceta más grande cuando la traigas a casa por primera vez. Su crecimiento es muy lento, por lo que el tamaño que compres será el que tenga durante muchos años.

Noticias Relacionadas Conocé las plantas que repelen insectos de forma natural

Aunque se considera de fácil cuidado, es posible que estés cometiendo errores que afecten la salud de la planta y una de las señales son las hojas amarillas. Así que aquí te enseñaremos a identificar algunas de las causas y cómo solucionar el problema para que tus plantas sobrevivan.

Planta jade con hojas amarillas

Exceso de riego: La planta de jade es propensa a sufrir daños por exceso de agua. Si las hojas se vuelven amarillas, podría ser señal de que estás regando demasiado. Ajusta la frecuencia y cantidad de agua.

Suelo mal drenado: Un sustrato que retiene demasiada humedad puede provocar que las raíces se pudran, lo que se refleja en hojas amarillas. Asegúrate de que el suelo tenga un buen drenaje.

Luz inadecuada: Las plantas de jade necesitan luz brillante pero no directa. Si no reciben suficiente luz, las hojas pueden amarillear. Colócala en un lugar con luz indirecta.

Temperaturas extremas: Las temperaturas demasiado altas o bajas pueden estresar a la planta de jade. Mantén un entorno estable y evita corrientes de aire frío.

Nutrientes insuficientes: La falta de nutrientes, especialmente de nitrógeno, puede causar que las hojas se vuelvan amarillas. Utiliza un fertilizante equilibrado y sigue las indicaciones de aplicación.

Maceta inapropiada: Una maceta demasiado grande retiene más agua, lo que puede llevar al exceso de riego. Asegúrate de que la maceta sea del tamaño adecuado para la planta.

Enfermedades fúngicas: Hongos como el mildiú polvoriento pueden afectar a la planta de jade, haciendo que las hojas se vuelvan amarillas. Trata cualquier enfermedad a tiempo.

Insectos y plagas: Pulgones u otros insectos pueden debilitar la planta, causando amarilleo en las hojas. Inspecciona regularmente y aplica medidas de control si es necesario.

Cambio brusco en las condiciones: Mover la planta de repente a un nuevo entorno puede causar estrés, manifestado en hojas amarillas. Introduce cambios gradualmente.

Envejecimiento natural: Las hojas más viejas de la planta de jade tienden a amarillear y caer. Esto es parte del ciclo natural de la planta, pero si ocurre en exceso, revisa las condiciones de cuidado.

Recuerda que cada planta es única, así que observa las señales que te dé tu planta de jade específica y ajusta tu cuidado en consecuencia.

¿Cómo recuperar un árbol de Jade enfermo?

Ingredientes

1 litro de agua tibia en una botella.

Avena no procesada.

100 gramos de semillas de chía.

La avena procesada es ideal para ayudar al árbol de Jade en su proceso de floración, gracias a su contenido de potasio, calcio y fósforo. Por otro lado, las semillas de chía contienen fósforo, potasio, calcio, hierro y magnesio.

El primer paso será agregar en una botella el agua y dos puñados de avena no procesada. Si el agua no está tibia, la avena no podrá ablandarse fácilmente. Luego agita bien la botella hasta que el agua se vuelva color beige o leche.

A continuación añade en el agua las semillas de chía. Bate la botella hasta que el agua se vuelva de color gris o negro.

Deja reposar la preparación en la botella al menos durante unas 24 o 72 horas. El líquido se volverá más espeso. En este tiempo, la semilla de chía comenzará a germinar y liberará hormona auxina para nutrir las hojas amarillas de tus plantas.

Procesa la mezcla en una licuadora hasta que quede líquido y diluye la preparación en unos 8 litros de agua.

¿Cómo aplicar este abono en el árbol de Jade?

Esta preparación debe usarse para regar el árbol de Jade. Aplica este abono líquido todos los días y pronto notarás que las hojas dejan de lucir amarillas y pasan a adquirir un color verde vibrante.