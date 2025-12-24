Solomillo de cerdo al horno: receta fácil, jugosa y llena de sabor

El solomillo de cerdo es uno de los cortes más apreciados por su textura tierna y su sabor delicado. Bien condimentado y con una cocción adecuada, se convierte en un plato irresistible, perfecto tanto para una comida cotidiana como para una ocasión especial. En esta receta, te mostramos cómo prepararlo al horno de manera simple, logrando una carne jugosa por dentro y dorada por fuera.

Ingredientes

Antes de comenzar, asegurate de contar con los siguientes ingredientes:

1 solomillo de cerdo (aproximadamente 1,5 kg)

3 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de tomillo seco

Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso

1. Preparar el solomillo

Precalentá el horno a 200 °C. Lavá el solomillo de cerdo, secalo bien con papel de cocina y retirale el exceso de grasa si fuera necesario.

2. Condimentar la carne

En un recipiente pequeño, mezclá el ajo picado, el aceite de oliva, el pimentón, el tomillo, la sal y la pimienta. Untá el solomillo con esta preparación, asegurándote de cubrir toda la superficie para potenciar el sabor.

3. Sellar en la sartén

Calentá una sartén grande a fuego medio-alto y dorá el solomillo por todos sus lados durante unos 2 minutos por lado. Este paso es clave para sellar los jugos y lograr una carne más sabrosa.

4. Cocción en el horno

Colocá el solomillo sellado en una fuente apta para horno y cociná durante 20 a 25 minutos, o hasta alcanzar una temperatura interna aproximada de 63 °C, ideal para una cocción jugosa.

5. Reposo

Retirá la carne del horno y dejala reposar durante 10 minutos antes de cortarla. Este tiempo permite que los jugos se redistribuyan y evita que el solomillo se seque.

6. Servir

Cortá el solomillo en rodajas y acompañalo con puré de papas, verduras asadas, ensalada fresca o una salsa de champiñones para realzar aún más su sabor.