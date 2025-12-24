Tarot del colibrí: llegan grandes cambios

Carta 1) La fuerza: voluntad. Control emocional y de los impulsos. Equilibrio. Paciencia. Ternura

Carta 2) As de copas: bondad. Amor en abundancia. Nuevos comienzos.

Carta 3) La rueda de la fortuna: cambios por destino. Suerte. Transformaciones. Giros positivos.

Mensaje final

Llegan grandes cambios, transformaciones por destino. La rueda gira para bien. La persona tendrá la fuerza necesaria para afrontar los cambios. Es necesario mantener la calma, mantenerse en eje y con pleno control de las emociones y de los propios impulsos haciendo uso de toda la paciencia y la fuerza de voluntad y fundamentalmente, que lo nuevo que llega a su vida sea recibido y sostenido por el amor sincero y verdadero. La persona debe prepararse para que lo que ahora se inicia la encuentre llena de fuerza, templanza y amor para dar y recibir. Todo va a estar bien dice el tarot, lo que viene es positivo y mejorará la vida de esta persona.