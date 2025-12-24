Timbal de arroz: receta fácil, elegante y llena de sabor

El timbal de arroz es una preparación deliciosa que combina la sencillez del arroz con una mezcla equilibrada de sabores y texturas. Ideal para una comida especial o para sorprender a tus invitados sin complicarte en la cocina, este plato destaca por su presentación sofisticada y su preparación accesible.

A continuación, te contamos paso a paso cómo preparar un timbal de arroz irresistible.

Ingredientes

Antes de comenzar, asegurate de tener a mano los siguientes ingredientes:

2 tazas de arroz blanco cocido

200 g de champiñones frescos picados

1 pimiento rojo cortado en cubos pequeños

1 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo triturados

1 taza de guisantes cocidos

150 g de queso feta desmenuzado

3 huevos batidos

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso

1. Cocinar el arroz

Cociná el arroz según las indicaciones del paquete y reservá. Debe quedar bien cocido pero firme. El arroz basmati es una buena opción si buscás una textura más liviana.

2. Saltear los vegetales

En una sartén amplia, calentá el aceite de oliva a fuego medio. Rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Sumá los champiñones y el pimiento rojo, y cociná hasta que se doren. Agregá los guisantes, salpimentá y cociná unos minutos más.

3. Integrar el arroz y el queso

Incorporá el arroz cocido al salteado de verduras y mezclá bien. Añadí el queso feta desmenuzado y revolvé suavemente para que se distribuya de manera uniforme.

4. Armar la base del timbal

En un bol grande, mezclá los huevos batidos con una pizca de sal. Sumá la preparación de arroz y verduras y combiná todo hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Hornear

Precalentá el horno a 180 °C. Engrasá moldes individuales, colocá la mezcla y presioná levemente para compactar. Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

6. Servir y presentar

Dejá reposar unos minutos antes de desmoldar. Serví los timbales en platos individuales y decorá con hojas de albahaca fresca o un poco más de queso feta.