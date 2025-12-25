Cómo hacer papa navideña dorada y crocante, paso a paso

En las mesas de Navidad hay platos que se repiten año tras año, y la papa es, sin dudas, una de las grandes protagonistas. Versátil, económica y querida por todos, se adapta a cualquier menú festivo y acompaña desde carnes asadas hasta opciones vegetarianas, sin perder protagonismo.

La llamada papa navideña no es una receta única, sino una forma especial de prepararla: bien dorada, aromática y con pequeños detalles que la sacan de lo cotidiano. Hierbas, cítricos y algún toque extra convierten a este clásico en una guarnición con espíritu festivo, ideal para lucirse sin complicaciones.

Además, es una aliada perfecta para quienes buscan recetas fáciles, rendidoras y sabrosas en esta época del año. Con pocos ingredientes y algo de horno, se logra un plato que suma sabor, color y textura a cualquier mesa de celebración.

Ingredientes

1 kg de papas

3 dientes de ajo

Romero fresco o seco

Jugo y ralladura de ½ limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Opcional: almendras fileteadas o queso rallado

Cómo prepararlas

Lavar bien las papas y cortarlas en cubos grandes o gajos, sin quitarles la cáscara. Hervirlas en agua con sal durante unos 10 minutos, hasta que estén apenas tiernas. Escurrir. Colocarlas en una fuente para horno y aplastarlas ligeramente con un vaso o tenedor, sin desarmarlas. Agregar el ajo picado, el romero, la ralladura y el jugo de limón, un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta. Llevar a horno fuerte (200 °C) durante 30 a 35 minutos, hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera.

Si se desea, sumar almendras fileteadas o queso rallado en los últimos minutos y dejar gratinar hasta lograr un dorado irresistible.

Tip extra para un toque bien navideño

Para realzar aún más el sabor, agregá en los últimos cinco minutos de horno un chorrito de miel o una cucharada de mostaza antigua mezclada con aceite de oliva. El contraste entre lo dulce y lo salado potencia el dorado y transforma unas simples papas en un plato especial de fiesta.