Horóscopo chino: los signos que atraerán la buena suerte en el 2026

El Año del Caballo de Fuego traerá movimiento, oportunidades inesperadas y momentos de fortuna. Algunos signos del horóscopo chino contarán con un 2026 especialmente positivo, con situaciones que se acomodan y golpes de suerte que marcan la diferencia.

Rata

La Rata tendrá un año con oportunidades afortunadas. Estar atenta y actuar a tiempo será clave para aprovechar la buena racha que la acompañará en 2026.

Buey

El Buey vivirá un 2026 estable y favorable. La suerte lo acompañará especialmente en decisiones importantes y proyectos a largo plazo.

Dragón

El Dragón atraerá oportunidades positivas. Su energía y confianza harán que la suerte juegue a su favor en distintos aspectos de la vida.

Gallo

El Gallo contará con un 2026 armonioso. Situaciones que parecían trabadas comenzarán a resolverse, generando alivio y bienestar.