Tarot del colibrí: llega el milagro más maravilloso

Carta 1) La emperatriz: empoderamiento. Madre tierra fértil y abundante. Capacidad de amar, escuchar y cuidar a los demás. Salud. Belleza. Prosperidad

Carta 2) As de oros: nuevos comienzos. Riqueza. Prosperidad. Oportunidades.

Carta 3) Caballero de copas: amor. Sentimientos románticos. Entusiasmo. Ilusión.

Mensaje final

Un mensaje hermoso para esta Navidad traen las cartas!! Y no podía ser de otra forma en un día tan especial. El tarot hace hincapié en el amor, ya que el arcano mayor que guía la significación de la tirada es la figura de la emperatriz. La emperatriz habla de la importancia de quererse a uno mismo, de valorarse, de basar la autoestima en el convencimiento de que cada persona es valiosa y única en este mundo. Hecha a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto amada por él, debe sostenerse en ese conocimiento y en la seguridad de saberse su hija. Dicen las cartas que de ese amor que nos tenemos a nosotros mismos surge la fuerza, la bondad, y la solidaridad con los demás. Saber escuchar, ayudar y cuidar de sus semejantes es la primera cualidad de la emperatriz. Y aunque a veces la vida golpea duro, no hay que dejarse vencer, hay que levantarse las veces que sea necesario porque siempre habrá una nueva oportunidad increíble. Cuando esa oportunidad llega solemos llamarla milagro. Los milagros existen sólo hay que saber mirar para descubrirlos, tal vez en algo simple, una sonrisa, el abrazo de un hijo, un reencuentro, un perdón, una pequeña celebración con seres queridos, una mano extendida cuando más se necesita...y el más grande y maravilloso milagro de todos: EL AMOR. Feliz Navidad!!