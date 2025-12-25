cocina

Tarta de ricota sin gluten: el clásico de siempre en versión apta para celíacos

Una versión sin TACC de la clásica tarta de ricota, fácil de preparar, sabrosa y apta para celíacos, ideal para la merienda o el postre.
jueves, 25 de diciembre de 2025 · 13:06

La tarta de ricota es un clásico infaltable en cafeterías, confiterías y pizzerías argentinas, especialmente a la hora de la merienda. Su sabor suave y textura cremosa la convierten en una de las opciones dulces más elegidas. En esta versión sin TACC, la receta conserva todo el gusto del original y se adapta perfectamente a personas celíacas o a quienes buscan alternativas sin gluten.

Preparada con premezcla sin gluten, esta tarta combina una masa tierna y delicada con un relleno clásico a base de ricota, azúcar, huevo y ralladura de limón. Es una receta casera, fácil de hacer y con ingredientes accesibles, ideal para compartir en familia sin resignar sabor.

Además, permite múltiples variantes: se le pueden sumar frutas, frutos secos o pasas para darle un toque personal. El resultado es una tarta equilibrada, liviana y deliciosa, que demuestra que la pastelería sin gluten también puede ser simple y rendidora.

Ingredientes

Para la masa

  • 100 gramos de manteca
  • 50 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • 250 gramos de premezcla sin gluten
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Esencia de vainilla, a gusto

Para el relleno

  • 250 gramos de ricota
  • 50 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cucharada de maicena

Paso a paso: tarta de ricota sin TACC

  1. En un bol, mezclar la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.
  2. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, e integrar bien.
  3. Incorporar la premezcla sin gluten tamizada junto con el polvo de hornear. Unir hasta formar una masa homogénea.
  4. Estirar la masa entre dos films o separadores. Reservar una cuarta parte y forrar con el resto un molde de 20 cm, cubriendo base y bordes. Llevar a la heladera por unos minutos.
  5. Para el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la maicena hasta integrar por completo.
  6. Volcar el relleno sobre la masa fría y, si se desea, agregar frutas como arándanos, pasas o frutos secos.
  7. Cubrir con la masa reservada o desmigar por encima.
  8. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.
