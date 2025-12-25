Tarta de ricota sin gluten: el clásico de siempre en versión apta para celíacos

cocina
Tarta de ricota sin gluten: el clásico de siempre en versión apta para celíacosUna versión sin TACC de la clásica tarta de ricota, fácil de preparar, sabrosa y apta para celíacos, ideal para la merienda o el postre.
La tarta de ricota es un clásico infaltable en cafeterías, confiterías y pizzerías argentinas, especialmente a la hora de la merienda. Su sabor suave y textura cremosa la convierten en una de las opciones dulces más elegidas. En esta versión sin TACC, la receta conserva todo el gusto del original y se adapta perfectamente a personas celíacas o a quienes buscan alternativas sin gluten.
Preparada con premezcla sin gluten, esta tarta combina una masa tierna y delicada con un relleno clásico a base de ricota, azúcar, huevo y ralladura de limón. Es una receta casera, fácil de hacer y con ingredientes accesibles, ideal para compartir en familia sin resignar sabor.
Además, permite múltiples variantes: se le pueden sumar frutas, frutos secos o pasas para darle un toque personal. El resultado es una tarta equilibrada, liviana y deliciosa, que demuestra que la pastelería sin gluten también puede ser simple y rendidora.
Ingredientes
Para la masa
- 100 gramos de manteca
- 50 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 250 gramos de premezcla sin gluten
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Esencia de vainilla, a gusto
Para el relleno
- 250 gramos de ricota
- 50 gramos de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharada de maicena
Paso a paso: tarta de ricota sin TACC
- En un bol, mezclar la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una preparación cremosa.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, e integrar bien.
- Incorporar la premezcla sin gluten tamizada junto con el polvo de hornear. Unir hasta formar una masa homogénea.
- Estirar la masa entre dos films o separadores. Reservar una cuarta parte y forrar con el resto un molde de 20 cm, cubriendo base y bordes. Llevar a la heladera por unos minutos.
- Para el relleno, mezclar la ricota con el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la maicena hasta integrar por completo.
- Volcar el relleno sobre la masa fría y, si se desea, agregar frutas como arándanos, pasas o frutos secos.
- Cubrir con la masa reservada o desmigar por encima.
- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Retirar y dejar enfriar antes de servir.