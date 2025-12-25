Tarta de ricota sin gluten: el clásico de siempre en versión apta para celíacos

La tarta de ricota es un clásico infaltable en cafeterías, confiterías y pizzerías argentinas, especialmente a la hora de la merienda. Su sabor suave y textura cremosa la convierten en una de las opciones dulces más elegidas. En esta versión sin TACC, la receta conserva todo el gusto del original y se adapta perfectamente a personas celíacas o a quienes buscan alternativas sin gluten.

Preparada con premezcla sin gluten, esta tarta combina una masa tierna y delicada con un relleno clásico a base de ricota, azúcar, huevo y ralladura de limón. Es una receta casera, fácil de hacer y con ingredientes accesibles, ideal para compartir en familia sin resignar sabor.

Además, permite múltiples variantes: se le pueden sumar frutas, frutos secos o pasas para darle un toque personal. El resultado es una tarta equilibrada, liviana y deliciosa, que demuestra que la pastelería sin gluten también puede ser simple y rendidora.

Ingredientes

Para la masa

100 gramos de manteca

50 gramos de azúcar

1 huevo

250 gramos de premezcla sin gluten

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla, a gusto

Para el relleno

250 gramos de ricota

50 gramos de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de maicena

Paso a paso: tarta de ricota sin TACC