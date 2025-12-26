Horóscopo chino del viernes 26 de diciembre de 2025: cierre de semana con alivio y energía renovada

Rata

El día te ayuda a retomar el foco. En el amor, una charla distendida mejora el ánimo. En el trabajo, cerrar un pendiente te da alivio.

Buey

Volvés de a poco a la rutina. En el amor, la estabilidad te reconforta. En lo laboral, avanzar sin presión te permite acomodarte.

Tigre

Viernes para dosificar energía. En el amor, evitar roces innecesarios mejora el clima. En el trabajo, priorizá lo urgente y soltá el resto.

Conejo

La sensibilidad sigue presente. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En lo laboral, organizarte con calma te tranquiliza.

Dragón

Buen día para recuperar iniciativa. En el amor, expresar lo que sentís aclara el panorama. En el trabajo, retomás proyectos con motivación.

Serpiente

Tu intuición te guía con claridad. En el amor, una conversación sincera ordena emociones. En lo laboral, detectar un detalle te ahorra esfuerzo.

Caballo

El cuerpo pide equilibrio. En el amor, bajar el ritmo mejora la armonía. En el trabajo, no te exijas de más: el año se va cerrando.

Cabra

Viernes sereno y emotivo. En el amor, la empatía fortalece la conexión. En lo laboral, cerrar la semana sin presión te hace bien.

Mono

La energía se vuelve más liviana. En el amor, tu espontaneidad genera buenos momentos. En el trabajo, una idea queda lista para más adelante.

Gallo

El orden te devuelve control. En el amor, decir lo que necesitás mejora el vínculo. En el trabajo, organizar lo pendiente te da tranquilidad.

Perro

Buen día para apoyarte en personas de confianza. En el amor, la comprensión fluye. En lo laboral, cerrar temas pendientes te da paz mental.

Cerdo

La energía es estable y amable. En el amor, disfrutás de una conexión sincera. En el trabajo, confiar en tu intuición te ayuda a cerrar la semana en equilibrio.