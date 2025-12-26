Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este viernes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
Este viernes propone retomar de a poco la rutina, pero con una energía más liviana y flexible. El clima astral favorece la organización sin presiones, las charlas pendientes y los balances personales. Es un buen día para ordenar ideas, cerrar asuntos menores y proyectar lo que viene. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás paciencia y comprensión mutua.
Trabajo: retomás tareas con más calma.
Salud: evitá exigirte de más.
Números de la suerte: 3, 14, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás estabilidad y tranquilidad emocional.
Trabajo: avances lentos pero seguros.
Salud: cuidá la alimentación tras los excesos.
Números de la suerte: 6, 11, 24
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: el diálogo fluye con naturalidad.
Trabajo: resolvés pendientes sin estrés.
Salud: bajá el ritmo mental.
Números de la suerte: 2, 18, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad a flor de piel; buscá contención.
Trabajo: día ideal para organizar sin apuros.
Salud: respetá tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 7, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu carisma vuelve a destacarse.
Trabajo: jornada liviana pero productiva.
Salud: canalizá energía con movimiento suave.
Números de la suerte: 4, 16, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que trae alivio.
Trabajo: organización clave para no acumular tareas.
Salud: escuchá las señales de tu cuerpo.
Números de la suerte: 1, 10, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio y necesidad de armonía.
Trabajo: buen día para acuerdos informales.
Salud: buscá momentos de calma.
Números de la suerte: 5, 15, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas que conviene expresar.
Trabajo: intuición afinada para decidir.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 17, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo que contagia.
Trabajo: ganas de planificar nuevos proyectos.
Salud: el aire libre te revitaliza.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y contención emocional.
Trabajo: retomás responsabilidades con enfoque.
Salud: cuidá el cansancio acumulado.
Números de la suerte: 4, 13, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: charlas sinceras fortalecen vínculos.
Trabajo: jornada ideal para tareas creativas.
Salud: despejá la mente con actividades recreativas.
Números de la suerte: 6, 18, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad bien canalizada.
Trabajo: intuiciones acertadas para el futuro cercano.
Salud: buscá tranquilidad y descanso.
Números de la suerte: 7, 12, 25