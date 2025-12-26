Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este viernes propone retomar de a poco la rutina, pero con una energía más liviana y flexible. El clima astral favorece la organización sin presiones, las charlas pendientes y los balances personales. Es un buen día para ordenar ideas, cerrar asuntos menores y proyectar lo que viene. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás paciencia y comprensión mutua.

Trabajo: retomás tareas con más calma.

Salud: evitá exigirte de más.

Números de la suerte: 3, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás estabilidad y tranquilidad emocional.

Trabajo: avances lentos pero seguros.

Salud: cuidá la alimentación tras los excesos.

Números de la suerte: 6, 11, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: el diálogo fluye con naturalidad.

Trabajo: resolvés pendientes sin estrés.

Salud: bajá el ritmo mental.

Números de la suerte: 2, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad a flor de piel; buscá contención.

Trabajo: día ideal para organizar sin apuros.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu carisma vuelve a destacarse.

Trabajo: jornada liviana pero productiva.

Salud: canalizá energía con movimiento suave.

Números de la suerte: 4, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que trae alivio.

Trabajo: organización clave para no acumular tareas.

Salud: escuchá las señales de tu cuerpo.

Números de la suerte: 1, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y necesidad de armonía.

Trabajo: buen día para acuerdos informales.

Salud: buscá momentos de calma.

Números de la suerte: 5, 15, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que conviene expresar.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 17, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo que contagia.

Trabajo: ganas de planificar nuevos proyectos.

Salud: el aire libre te revitaliza.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y contención emocional.

Trabajo: retomás responsabilidades con enfoque.

Salud: cuidá el cansancio acumulado.

Números de la suerte: 4, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: charlas sinceras fortalecen vínculos.

Trabajo: jornada ideal para tareas creativas.

Salud: despejá la mente con actividades recreativas.

Números de la suerte: 6, 18, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad bien canalizada.

Trabajo: intuiciones acertadas para el futuro cercano.

Salud: buscá tranquilidad y descanso.

Números de la suerte: 7, 12, 25