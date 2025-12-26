Las mejores plantas trepadoras para decorar tu hogar

Aunque las cestas colgantes con plantas largas y drapeadas son increíblemente populares, una variedad de planta de interior que tiene mucho por mostrar y que aún se conoce poco es la planta trepadora (de interior).

Cinco plantas trepadoras para decorar el interior de tu casa

Hiedra inglesa (Hedera Helix).

Esta planta tiene la capacidad de transformar cualquier espacio interior o exterior en un paisaje. Planta trepadora de hoja perenne muy popular, utilizada habitualmente como planta tapizante y decorativa. Es una planta fantástica para el hogar porque ofrece infinitas posibilidades en materia de decoración. Si la cultivas en exterior debes saber que puede extenderse muy rápido y llegar a ser difícil de controlar.

Por suerte, en interior nunca tendremos este problema, y con los cuidados adecuados, la hiedra puede ser una de las mejores plantas para decorar nuestro hogar. Sus largas enredaderas fascinarán tanto en su versión colgante como trepando por alguna pared o enrejado.

Epipremnum aureum.

Trepa mediante raíces aéreas que se enganchan a las ramas de los árboles. Las hojas son perennes y acorazonadas, de hasta 1 m de largo por 45 cm de ancho (en las plantas jóvenes no superan los 20 cm de largo). La última floración observada de manera natural se produjo en Singapur en 1964, por lo que debido a esto la reproducción de esta planta se realiza fácilmente por medio de esquejes.

Zebrina (Tradescantia Zebrina)

Es una planta que se caracteriza por sus bellas hojas algo carnosas de forma oval con punta y muy vistosas. Aunque tienen temporadas con flor, estas no tienen un especial valor ornamental. Además de bella es muy resistente y fácil de cuidar. Y es fácil de propagar.

Árbol Paraguas (Schefflera).

Es una planta trepadora que elevará el espacio sin invadirlo demasiado, con arbustos, árboles o lianas que pueden alcanzar hasta 30 m de altura, lo que lo convierte en un trepador fantástico.

Las hojas suelen ser siempre verdes, de forma palmeada o digitada, a veces simples, brillantes y de color verde oscuro.

Filodendro.

Romántica, femenina y muy dulce, esta planta trepadora originaria de Centroamérica y el Caribe, brinda una estética única y genera calidez y sensación natural en cualquier ambiente.