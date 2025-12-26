Receta de hamburguesas caseras con pocos ingredientes

Si estás buscando una receta simple y rendidora para preparar hamburguesas caseras, esta es una excelente opción. Con ingredientes básicos y algunos trucos clave, podés lograr medallones jugosos, sabrosos y mucho más ricos que los industriales. Ideales para una comida en familia, una juntada con amigos o una cena rápida, estas hamburguesas se adaptan a todos los gustos y permiten múltiples variantes.

Ingredientes (4 porciones)

Para las hamburguesas:

500 g de carne picada (idealmente mezcla de carne vacuna y cerdo)

1 huevo

¼ de taza de pan rallado

1 diente de ajo picado (opcional)

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

½ cucharadita de mostaza Dijon o mostaza común

1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Para el armado:

4 panes de hamburguesa

4 fetas de queso (cheddar, mozzarella o a gusto)

Hojas de lechuga

Rodajas de tomate

Cebolla morada en rodajas

Pepinillos (opcional)

Salsas: mayonesa, ketchup, mostaza u otras a elección

Paso a paso

1. Preparar la mezcla

En un bowl amplio, colocá la carne picada y agregá el huevo, el pan rallado, el ajo, la sal, la pimienta, la mostaza y el perejil.

Mezclá con las manos limpias hasta integrar bien todos los ingredientes, sin amasar en exceso para no endurecer la carne.

2. Formar las hamburguesas

Dividí la preparación en cuatro porciones iguales y dales forma de discos, procurando que tengan un grosor parejo.

Con el dedo, hacé un pequeño hueco en el centro de cada hamburguesa: este truco evita que se inflen durante la cocción y ayuda a que se cocinen de manera uniforme.

3. Cocinar los medallones

Calentá una sartén, parrilla o plancha a fuego medio-alto.

Cociná las hamburguesas entre 3 y 4 minutos por lado, según el punto deseado.

En el último minuto, colocá una feta de queso sobre cada medallón y dejá que se derrita.

4. Tostar los panes

Abrí los panes y tostalos ligeramente en la misma sartén o plancha para que queden crocantes por dentro y no se humedezcan con los jugos.

5. Armar las hamburguesas

Sobre el pan inferior colocá una hoja de lechuga, la hamburguesa con queso y luego el tomate, la cebolla y los pepinillos.

Agregá las salsas elegidas al pan superior y cerrá.

Consejos para que queden perfectas