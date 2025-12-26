Receta de hamburguesas caseras con pocos ingredientes

cocina
Receta de hamburguesas caseras con pocos ingredientesCon ingredientes simples y algunos trucos clave, esta receta de hamburguesas caseras te permite lograr medallones jugosos y llenos de sabor, ideales para cualquier comida.
Si estás buscando una receta simple y rendidora para preparar hamburguesas caseras, esta es una excelente opción. Con ingredientes básicos y algunos trucos clave, podés lograr medallones jugosos, sabrosos y mucho más ricos que los industriales. Ideales para una comida en familia, una juntada con amigos o una cena rápida, estas hamburguesas se adaptan a todos los gustos y permiten múltiples variantes.
Ingredientes (4 porciones)
Para las hamburguesas:
- 500 g de carne picada (idealmente mezcla de carne vacuna y cerdo)
- 1 huevo
- ¼ de taza de pan rallado
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta negra molida
- ½ cucharadita de mostaza Dijon o mostaza común
- 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Para el armado:
- 4 panes de hamburguesa
- 4 fetas de queso (cheddar, mozzarella o a gusto)
- Hojas de lechuga
- Rodajas de tomate
- Cebolla morada en rodajas
- Pepinillos (opcional)
- Salsas: mayonesa, ketchup, mostaza u otras a elección
Paso a paso
1. Preparar la mezcla
En un bowl amplio, colocá la carne picada y agregá el huevo, el pan rallado, el ajo, la sal, la pimienta, la mostaza y el perejil.
Mezclá con las manos limpias hasta integrar bien todos los ingredientes, sin amasar en exceso para no endurecer la carne.
2. Formar las hamburguesas
Dividí la preparación en cuatro porciones iguales y dales forma de discos, procurando que tengan un grosor parejo.
Con el dedo, hacé un pequeño hueco en el centro de cada hamburguesa: este truco evita que se inflen durante la cocción y ayuda a que se cocinen de manera uniforme.
3. Cocinar los medallones
Calentá una sartén, parrilla o plancha a fuego medio-alto.
Cociná las hamburguesas entre 3 y 4 minutos por lado, según el punto deseado.
En el último minuto, colocá una feta de queso sobre cada medallón y dejá que se derrita.
4. Tostar los panes
Abrí los panes y tostalos ligeramente en la misma sartén o plancha para que queden crocantes por dentro y no se humedezcan con los jugos.
5. Armar las hamburguesas
Sobre el pan inferior colocá una hoja de lechuga, la hamburguesa con queso y luego el tomate, la cebolla y los pepinillos.
Agregá las salsas elegidas al pan superior y cerrá.
Consejos para que queden perfectas
- Elegí buena carne: una proporción cercana al 20 % de grasa asegura hamburguesas más jugosas.
- No aplastes los medallones durante la cocción: así conservan sus jugos naturales.
- Personalizá los toppings: podés sumar palta, huevo frito, panceta crocante o cebolla caramelizada.