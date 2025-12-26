Tarot del colibrí: llega el tiempo de tomar decisiones

Carta 1) Caballero de bastos: inicios. Energía. Pasión. Acción

Carta 2) Ocho de bastos: comunicaciones y acciones rápidas.

Carta 3) Dos de oros: dualidad. Ambivalencia. Desequilibrio. Indecisión. Dudas.

Mensaje final

Alguien siente que quisiera iniciar algo: un proyecto, una relación, un estudio… pueden ser distintas cosas según cada quien. Se trata de una persona muy activa, algo impulsiva, que habitualmente resuelve y toma acciones rápidas y determinadas con mucha energía. Algo está pasando por lo que esta persona no está pudiendo actuar como lo haría. Dice el tarot que a pesar de su temperamento, en este momento la persona tiene dificultad para tomar una decisión, está ambivalente, con dudas y sin saber qué camino seguir, lo que la coloca en una posición de falta de equilibrio e inseguridad. Pareciera que no se anima a comenzar ese proyecto que tiene en mente, tal vez la inseguridad que atraviesa le impide comprometerse desde un lugar de empoderamiento, claridad, y capacidad de acción. El sitio en el que está parado este alguien, es muy incómodo y no se puede sostener por mucho tiempo, más tarde o más temprano se verá obligado a decidir. Será el momento en donde terminará la dualidad y la persona retomará su centro. Quizás algo debe terminar para que una nueva etapa se inicie. Cada vez que se elige, algo queda atrás, aquello que no es elegido se retira de la vida de la persona, lo que muchas veces duele. Sin embargo, es la única manera de recobrar el equilibrio, no se puede estar entre dos opciones indefinidamente.