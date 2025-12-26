Torta Selva Negra: receta clásica paso a paso

La torta Selva Negra es uno de los grandes clásicos de la repostería alemana. Su combinación de bizcochuelo de chocolate intenso, cerezas jugosas y crema suave la convierte en un postre irresistible, ideal para cumpleaños, celebraciones especiales o simplemente para darse un gusto dulce en casa.

A continuación, te compartimos una receta tradicional, explicada paso a paso, para lograr una Selva Negra equilibrada, húmeda y con una presentación impecable.

Ingredientes

Para el bizcochuelo de chocolate:

6 huevos

180 g de azúcar

120 g de harina

60 g de cacao en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno y la decoración:

500 ml de crema de leche para batir

80 g de azúcar impalpable

1 frasco de cerezas en almíbar (o cerezas frescas si están en temporada)

100 g de chocolate rallado o en virutas

50 ml de licor de cerezas (opcional)

Paso a paso

1. Preparar el bizcochuelo de chocolate

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde redondo de 24 cm de diámetro.

Batí los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espesa, aireada y de color claro. Este paso es clave para lograr un bizcochuelo esponjoso.

Tamizá la harina junto con el cacao en polvo e incorporalos a la mezcla con movimientos envolventes, cuidando de no perder el aire.

Volcá la preparación en el molde y llevá al horno durante 30 a 35 minutos. El bizcochuelo estará listo cuando al insertar un palillo salga limpio.

Dejá enfriar completamente, desmoldá y cortá el bizcochuelo en tres capas horizontales del mismo grosor.

2. Preparar la crema y las cerezas

Batí la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable hasta lograr picos firmes, pero sin sobrebatir.

Escurrí las cerezas y reservá parte del almíbar. Si decidís usar licor de cerezas, mezclalo con el almíbar para humedecer las capas del bizcochuelo y aportar un sabor más intenso y tradicional.

3. Armar la torta Selva Negra

Colocá la primera capa de bizcochuelo sobre un plato o base para tortas y humedecela con el almíbar.

Cubrilá con una capa generosa de crema batida y distribuí algunas cerezas.

Repetí el procedimiento con la segunda capa.

Colocá la última capa de bizcochuelo, humedecé y cubrí toda la torta con crema, alisando bien la superficie y los laterales con una espátula.

4. Decoración final

Espolvoreá chocolate rallado o virutas sobre la superficie y los bordes de la torta.

Decorá la parte superior con cerezas enteras para lograr un acabado clásico, elegante y tentador.

Consejos para una Selva Negra perfecta