Torta Selva Negra: receta clásica paso a paso

Torta Selva Negra: receta clásica paso a pasoClásica y elegante, la torta Selva Negra combina chocolate, crema y cerezas en un postre ideal para cualquier ocasión especial.
La torta Selva Negra es uno de los grandes clásicos de la repostería alemana. Su combinación de bizcochuelo de chocolate intenso, cerezas jugosas y crema suave la convierte en un postre irresistible, ideal para cumpleaños, celebraciones especiales o simplemente para darse un gusto dulce en casa.
A continuación, te compartimos una receta tradicional, explicada paso a paso, para lograr una Selva Negra equilibrada, húmeda y con una presentación impecable.
Ingredientes
Para el bizcochuelo de chocolate:
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- 120 g de harina
- 60 g de cacao en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el relleno y la decoración:
- 500 ml de crema de leche para batir
- 80 g de azúcar impalpable
- 1 frasco de cerezas en almíbar (o cerezas frescas si están en temporada)
- 100 g de chocolate rallado o en virutas
- 50 ml de licor de cerezas (opcional)
Paso a paso
1. Preparar el bizcochuelo de chocolate
Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde redondo de 24 cm de diámetro.
Batí los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espesa, aireada y de color claro. Este paso es clave para lograr un bizcochuelo esponjoso.
Tamizá la harina junto con el cacao en polvo e incorporalos a la mezcla con movimientos envolventes, cuidando de no perder el aire.
Volcá la preparación en el molde y llevá al horno durante 30 a 35 minutos. El bizcochuelo estará listo cuando al insertar un palillo salga limpio.
Dejá enfriar completamente, desmoldá y cortá el bizcochuelo en tres capas horizontales del mismo grosor.
2. Preparar la crema y las cerezas
Batí la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable hasta lograr picos firmes, pero sin sobrebatir.
Escurrí las cerezas y reservá parte del almíbar. Si decidís usar licor de cerezas, mezclalo con el almíbar para humedecer las capas del bizcochuelo y aportar un sabor más intenso y tradicional.
3. Armar la torta Selva Negra
Colocá la primera capa de bizcochuelo sobre un plato o base para tortas y humedecela con el almíbar.
Cubrilá con una capa generosa de crema batida y distribuí algunas cerezas.
Repetí el procedimiento con la segunda capa.
Colocá la última capa de bizcochuelo, humedecé y cubrí toda la torta con crema, alisando bien la superficie y los laterales con una espátula.
4. Decoración final
Espolvoreá chocolate rallado o virutas sobre la superficie y los bordes de la torta.
Decorá la parte superior con cerezas enteras para lograr un acabado clásico, elegante y tentador.
Consejos para una Selva Negra perfecta
- Usá la crema bien fría: enfriar también el bol y las varillas facilita el batido y mejora la textura.
- No escatimes en el almíbar: un bizcochuelo bien humedecido garantiza una torta más jugosa y sabrosa.
- Corte prolijo: utilizar un cuchillo largo y serrucho ayuda a obtener capas parejas.
- Reposo recomendado: dejar la torta en la heladera unas horas antes de servir intensifica los sabores y mejora la consistencia.