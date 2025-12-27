El budín de limón perfecto: paso a paso y sin complicaciones

Si buscás una receta sencilla, rendidora y perfecta para cualquier momento del día, el budín de limón es una opción infalible. Su textura suave y esponjosa, combinada con el aroma fresco y cítrico del limón, lo convierte en un clásico de la pastelería casera que nunca falla. Ideal para la merienda, el desayuno o acompañar un café, este budín se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Medialunas caseras: la receta simple para que queden esponjosas y doradas

2 huevos

150 g de azúcar

100 ml de aceite vegetal

150 ml de leche

Ralladura y jugo de 1 limón

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo preparar budín de limón paso a paso

1. Preparar el horno y el molde

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín, cubriendo bien la base y los bordes para evitar que la preparación se pegue durante la cocción.

2. Mezclar los ingredientes húmedos

En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y ligeramente espumosa. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

3. Incorporar los ingredientes secos

Tamizar la harina leudante e incorporarla de a poco a la preparación anterior. Mezclar con movimientos envolventes para mantener el aire en la masa y lograr un budín bien esponjoso.

4. Hornear

Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 40 minutos. El budín estará listo cuando, al insertar un palillo en el centro, salga limpio y seco.

5. Enfriar y desmoldar

Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y desmoldar con cuidado. Colocar sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo antes de servir.

Consejos para que el budín de limón salga perfecto