El budín de limón perfecto: paso a paso y sin complicaciones

El budín de limón perfecto: paso a paso y sin complicacionesClásico, esponjoso y con un suave toque cítrico, el budín de limón nunca falla.
Si buscás una receta sencilla, rendidora y perfecta para cualquier momento del día, el budín de limón es una opción infalible. Su textura suave y esponjosa, combinada con el aroma fresco y cítrico del limón, lo convierte en un clásico de la pastelería casera que nunca falla. Ideal para la merienda, el desayuno o acompañar un café, este budín se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos.
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite vegetal
- 150 ml de leche
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 200 g de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo preparar budín de limón paso a paso
1. Preparar el horno y el molde
Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín, cubriendo bien la base y los bordes para evitar que la preparación se pegue durante la cocción.
2. Mezclar los ingredientes húmedos
En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y ligeramente espumosa. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
3. Incorporar los ingredientes secos
Tamizar la harina leudante e incorporarla de a poco a la preparación anterior. Mezclar con movimientos envolventes para mantener el aire en la masa y lograr un budín bien esponjoso.
4. Hornear
Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 40 minutos. El budín estará listo cuando, al insertar un palillo en el centro, salga limpio y seco.
5. Enfriar y desmoldar
Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y desmoldar con cuidado. Colocar sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo antes de servir.
Consejos para que el budín de limón salga perfecto
- Usar limones frescos potencia el aroma y el sabor natural del budín.
- No sobrebatir la mezcla una vez agregada la harina para evitar que quede pesado.
- Para un toque extra, se puede agregar un glaseado simple de azúcar impalpable y jugo de limón, que aporta brillo y dulzura.