La receta tradicional de empanadas salteñas que nunca falla

La receta tradicional de empanadas salteñas que nunca fallaClásicas, jugosas y bien condimentadas, las empanadas salteñas tienen un sabor único que las convierte en un ícono de la cocina argentina.
Las empanadas salteñas son uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina. Se destacan por su relleno jugoso, el corte de carne a cuchillo, el equilibrio justo de condimentos y el inconfundible sabor que aportan la papa y el comino. Ideales para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un gusto, esta receta te permitirá preparar empanadas auténticas, fieles a la tradición del norte argentino.
Ingredientes
- Para la masa
- 500 g de harina 000
- 100 g de grasa vacuna o manteca
- 1 cucharadita de sal
- 250 ml de agua tibia
Para el relleno
- 500 g de carne vacuna (nalga o bola de lomo), cortada a cuchillo
- 2 cebollas grandes, picadas en cubos pequeños
- 1 papa grande, pelada y cortada en cubos chicos
- 2 huevos duros, picados
- 100 g de grasa vacuna
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharadita de comino
- 1 cebolla de verdeo, picada finamente
- Sal y pimienta a gusto
Cómo preparar empanadas salteñas tradicionales
1. Preparar la masa
En un bowl amplio, colocar la harina junto con la sal y mezclar. Incorporar la grasa previamente derretida y trabajar con las manos hasta lograr una textura arenosa. Agregar el agua tibia de a poco, amasando hasta obtener una masa suave, lisa y homogénea. Cubrir con film y dejar reposar durante 30 minutos para que tome elasticidad.
2. Cocinar el relleno
En una sartén grande, derretir la grasa y rehogar la cebolla hasta que esté transparente, sin que tome color. Agregar la carne cortada a cuchillo y cocinar brevemente hasta que pierda el tono rosado. Incorporar el pimentón, el ají molido, el comino, sal y pimienta, mezclando bien para integrar los sabores. Sumar la papa cruda y cocinar a fuego bajo hasta que esté tierna. Retirar del fuego, dejar enfriar y recién entonces agregar el huevo duro y la cebolla de verdeo.
3. Armar las empanadas
Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar discos de aproximadamente 10 cm de diámetro. Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada disco. Humedecer los bordes con agua, cerrar y hacer el repulgue tradicional o sellar con tenedor.
4. Cocción
Al horno: llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas.
Fritas: cocinar en abundante grasa o aceite caliente hasta que queden bien doradas y crujientes.
Consejos para que salgan perfectas
- El corte de carne a cuchillo es clave para lograr una empanada jugosa y de textura tradicional.
- Dejar enfriar bien el relleno antes de armar evita que la masa se humedezca y se rompa.
- La versión frita es la más tradicional en Salta y aporta un sabor más intenso, aunque al horno también resultan deliciosas.