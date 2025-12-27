Tarot del colibrí: fuerza interior para salir del desgano

Carta 1) Rey de espadas: razón. Lógica. Inteligencia. Liderazgo. Honestidad. Cabeza fría.

Carta 2) Cuatro de copas: desgano. Apatía. Depresión. Indiferencia. Estancamiento.

Carta 3) La fuerza: fortaleza. Controlar los propios impulsos. Voluntad. Paciencia. Valentía

Mensaje final

Alguien ha bajado los brazos. Se encuentra cansado, desganado, tal vez deprimido y aunque se da cuenta que tiene una oportunidad muy valiosa frente a sí, no hace nada para tomarla. El tarot dice que la persona tiene la inteligencia para salir de ese estancamiento en el que se encuentra. Tal vez convenga dejar un poco de lado las emociones y dar prioridad a lo que le aconseja su pensamiento a través de la razón para encontrar la fuerza interior que la persona parece haber perdido y así dar solución al problema que la aqueja. Las cartas dicen que la fuerza está viva en el interior de este alguien y que se activa con voluntad, con paciencia y tomando el control de las propias emociones y pulsiones. No dejarse llevar por impulsos, si por la razón y la reflexión. Se necesita enfrentar con valentía los miedos que paralizan y bloquean la toma de decisiones y la acción; la búsqueda de la propia fuerza es un trabajo que cada quien tiene que hacer consigo mismo cada día con esfuerzo, amor y paciencia. No nos volvemos más fuertes mágicamente, la fuerza requiere de un trabajo interior que se da en el tiempo, es un proceso en el cual crecemos y nos elevamos como personas. El mensaje del tarot es usar la inteligencia y el autocontrol para reencontrarse con el poder interior que todos los humanos poseemos.