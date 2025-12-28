Budín de naranja marmolado en licuadora: sin azúcar y con ingredientes naturales

El budín casero es un clásico infalible para acompañar el mate o el café. Y cuando además se prepara en pocos pasos, con ingredientes saludables y sin ensuciar casi nada, el resultado es aún mejor. En redes sociales se volvió viral una receta de budín de naranja marmolado que se realiza íntegramente en licuadora y no lleva azúcar refinada.

La propuesta fue compartida por la nutricionista Yamila Palloni en su cuenta de TikTok, donde destacó que se trata de una opción dulce, liviana y apta para quienes buscan cuidar su alimentación. Según explicó la profesional, la receta completa aporta 1.029 calorías, con 168 gramos de hidratos de carbono, 46 gramos de proteínas y 19 gramos de grasas totales.

Qué ingredientes lleva el budín de naranja marmolado

Esta versión permite obtener un budín suave, húmedo y con un delicado toque de chocolate. Para prepararlo se necesitan:

3 huevos

1 naranja (pelar solo la parte blanca)

2 cucharadas soperas de edulcorante líquido apto para cocción

100 ml de leche descremada

190 g de harina integral

20 g de cacao amargo

20 g de polvo para hornear

Paso a paso: cómo hacer el budín de naranja en licuadora

Preparar los ingredientes líquidos

Colocar en la licuadora los huevos, la pulpa de la naranja (sin la cáscara oscura para evitar sabor amargo), el edulcorante líquido y la leche descremada. Estos ingredientes aportan estructura, humedad y dulzor natural a la preparación.

Licuar la mezcla

Procesar todo a velocidad alta durante unos 30 segundos, hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. La consistencia debe ser líquida y pareja.

Incorporar los ingredientes secos

En un recipiente aparte, mezclar la harina integral, el cacao amargo y el polvo para hornear. Tamizar para evitar grumos y asegurar una cocción uniforme. Incorporar esta mezcla de a poco en la licuadora, procesando a velocidad baja.

Lograr el efecto marmolado

Dividir la preparación en dos partes. A una de ellas se le puede agregar un poco más de cacao para intensificar el sabor. De este modo se obtienen dos mezclas: una de naranja y otra de chocolate.

Armar el budín

Enmantecar o aceitar un molde y espolvorear con harina. Verter una capa de la mezcla de naranja y luego una de chocolate, alternando hasta completar el molde. Con un palillo o tenedor, hacer movimientos suaves para crear el efecto marmolado.

Hornear

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos. No abrir el horno durante los primeros 20 minutos. El budín estará listo cuando al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Enfriar y servir

Retirar del horno, dejar reposar unos 10 a 15 minutos, desmoldar y dejar enfriar por completo. Se puede consumir tibio o frío.