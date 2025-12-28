Carré de cerdo al horno: receta fácil, jugosa y rendidora

El carré de cerdo al horno es una opción infalible para una comida especial. Su carne tierna y jugosa, combinada con hierbas aromáticas y una guarnición sabrosa, lo convierte en un plato equilibrado, delicioso y fácil de preparar. A continuación, te mostramos el paso a paso para lograr un resultado perfecto.

Ingredientes (para 4 personas)

Noticias Relacionadas La receta tradicional de empanadas salteñas que nunca falla

1 carré de cerdo de aproximadamente 1,5 kg

4 dientes de ajo picados

2 ramitas de romero fresco

2 ramitas de tomillo fresco

Sal gruesa, a gusto

Pimienta negra, a gusto

3 cucharadas de aceite de oliva

1 taza de vino blanco (250 ml)

4 papas medianas, cortadas en rodajas

2 cebollas medianas, cortadas en juliana

Preparación paso a paso

1. Preparar el carré de cerdo

Limpia el carré retirando el exceso de grasa, pero conserva una parte para mantener la carne jugosa durante la cocción. Realiza pequeños cortes sobre la grasa para que los condimentos penetren mejor.

2. Marinar la carne

En un recipiente, mezcla el ajo picado, el romero, el tomillo, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Unta el carré por completo, masajeando bien la superficie. Lleva a la heladera y deja marinar al menos 1 hora.

3. Preparar la guarnición

En una fuente apta para horno, distribuye las papas y las cebollas. Condimenta con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.

4. Cocinar el carré al horno

Precalienta el horno a 200 °C. Coloca el carré sobre las papas y las cebollas, vierte el vino blanco sobre la guarnición y cubre la fuente con papel aluminio. Hornea durante 1 hora.

5. Dorar y terminar la cocción

Retira el papel aluminio y sube la temperatura a 220 °C. Cocina entre 20 y 30 minutos más, hasta que la superficie esté bien dorada y crujiente.

Para un punto justo, la temperatura interna de la carne debe estar entre 63 y 70 °C.

6. Reposo y servido

Retira del horno y deja reposar el carré durante 10 minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se redistribuyan y la carne quede más tierna. Sirve junto a las papas y cebollas doradas.

Consejos para realzar el sabor