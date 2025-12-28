Carré de cerdo al horno: receta fácil, jugosa y rendidora

cocina
Carré de cerdo al horno: receta fácil, jugosa y rendidoraUn plato clásico y elegante, ideal para lucirte sin complicaciones
El carré de cerdo al horno es una opción infalible para una comida especial. Su carne tierna y jugosa, combinada con hierbas aromáticas y una guarnición sabrosa, lo convierte en un plato equilibrado, delicioso y fácil de preparar. A continuación, te mostramos el paso a paso para lograr un resultado perfecto.
Ingredientes (para 4 personas)
- 1 carré de cerdo de aproximadamente 1,5 kg
- 4 dientes de ajo picados
- 2 ramitas de romero fresco
- 2 ramitas de tomillo fresco
- Sal gruesa, a gusto
- Pimienta negra, a gusto
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de vino blanco (250 ml)
- 4 papas medianas, cortadas en rodajas
- 2 cebollas medianas, cortadas en juliana
Preparación paso a paso
1. Preparar el carré de cerdo
Limpia el carré retirando el exceso de grasa, pero conserva una parte para mantener la carne jugosa durante la cocción. Realiza pequeños cortes sobre la grasa para que los condimentos penetren mejor.
2. Marinar la carne
En un recipiente, mezcla el ajo picado, el romero, el tomillo, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Unta el carré por completo, masajeando bien la superficie. Lleva a la heladera y deja marinar al menos 1 hora.
3. Preparar la guarnición
En una fuente apta para horno, distribuye las papas y las cebollas. Condimenta con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
4. Cocinar el carré al horno
Precalienta el horno a 200 °C. Coloca el carré sobre las papas y las cebollas, vierte el vino blanco sobre la guarnición y cubre la fuente con papel aluminio. Hornea durante 1 hora.
5. Dorar y terminar la cocción
Retira el papel aluminio y sube la temperatura a 220 °C. Cocina entre 20 y 30 minutos más, hasta que la superficie esté bien dorada y crujiente.
Para un punto justo, la temperatura interna de la carne debe estar entre 63 y 70 °C.
6. Reposo y servido
Retira del horno y deja reposar el carré durante 10 minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se redistribuyan y la carne quede más tierna. Sirve junto a las papas y cebollas doradas.
Consejos para realzar el sabor
- Agregá una cucharada de miel o mostaza a la marinada para un toque agridulce.
- Podés reemplazar las papas por batatas si buscás un contraste más dulce.
- Si preferís una versión sin alcohol, usá caldo de verduras o de carne en lugar de vino blanco.