Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este domingo y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
El domingo invita a bajar definitivamente el ritmo y a conectar con lo emocional. La energía astral favorece los encuentros íntimos, las charlas sinceras y el descanso reparador. Es un día ideal para escuchar al corazón, soltar tensiones y prepararse con calma para la semana que comienza. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás contención y comprensión.
Trabajo: evitá pensar en obligaciones.
Salud: descanso físico y mental.
Números de la suerte: 6, 14, 23
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad y momentos simples que reconfortan.
Trabajo: desconectar te ayuda a ordenar ideas.
Salud: cuidá los excesos.
Números de la suerte: 4, 11, 26
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: charlas profundas que fortalecen vínculos.
Trabajo: evitá la dispersión mental.
Salud: buscá momentos de silencio.
Números de la suerte: 2, 17, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: domingo ideal para compartir en familia.
Trabajo: dejá pendientes para otro momento.
Salud: escuchá tus emociones.
Números de la suerte: 7, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: demostraciones afectivas sinceras.
Trabajo: bajá el nivel de autoexigencia.
Salud: relajación y disfrute.
Números de la suerte: 5, 16, 29
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: necesitás tranquilidad emocional.
Trabajo: el orden mental llega con el descanso.
Salud: soltá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 1, 10, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y equilibrio emocional.
Trabajo: no es día para tomar decisiones.
Salud: cuidá tu energía.
Números de la suerte: 8, 15, 27
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas bien canalizadas.
Trabajo: soltá el control.
Salud: buscá actividades que te relajen.
Números de la suerte: 9, 18, 22
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: ganas de compartir sin planes rígidos.
Trabajo: desconexión necesaria.
Salud: el movimiento suave te hace bien.
Números de la suerte: 3, 20, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y seguridad emocional.
Trabajo: el descanso también es productivo.
Salud: respetá tus tiempos.
Números de la suerte: 6, 13, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: libertad y comprensión mutua.
Trabajo: ideas que aparecen sin esfuerzo.
Salud: despejá la mente.
Números de la suerte: 11, 17, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y empatía a flor de piel.
Trabajo: no te adelantes a lo que viene.
Salud: buscá calma y conexión interior.
Números de la suerte: 5, 14, 26