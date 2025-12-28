Mantecol casero: la receta fácil y económica para hacer en casa

cocina
Mantecol casero: la receta fácil y económica para hacer en casaUna receta fácil y económica para hacer Mantecol casero con pocos ingredientes y en simples pasos.
domingo, 28 de diciembre de 2025 · 20:51
Preparar Mantecol en casa es mucho más sencillo de lo que parece y tiene una gran ventaja: es más económico que comprarlo hecho. Con pocos ingredientes, fáciles de conseguir en cualquier supermercado o dietética, se puede lograr este clásico infaltable de la mesa navideña, con una textura y sabor irresistibles.
Ingredientes
- 200 g de manteca de maní
- 10 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de jugo de limón
Paso a paso para hacer Mantecol casero
- Colocar el azúcar y el agua en una olla pequeña y llevar a fuego medio. Mezclar suavemente hasta que el azúcar se disuelva y se forme un almíbar liviano.
- Agregar el jugo de limón y continuar la cocción durante unos minutos, hasta obtener un almíbar transparente y apenas espeso.
- Retirar del fuego y sumar la manteca de maní. Mezclar de forma constante hasta lograr una preparación homogénea y espesa.
- Volcar la mezcla en un molde forrado con papel manteca, distribuir de manera pareja y alisar la superficie.
- Dejar reposar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante al menos una hora para que tome firmeza.
- Desmoldar, cortar en porciones y conservar en un recipiente hermético.