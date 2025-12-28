Mantecol casero: la receta fácil y económica para hacer en casa

Preparar Mantecol en casa es mucho más sencillo de lo que parece y tiene una gran ventaja: es más económico que comprarlo hecho. Con pocos ingredientes, fáciles de conseguir en cualquier supermercado o dietética, se puede lograr este clásico infaltable de la mesa navideña, con una textura y sabor irresistibles.

Ingredientes

200 g de manteca de maní

10 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de jugo de limón

Paso a paso para hacer Mantecol casero