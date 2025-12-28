Picada perfecta: berenjenas en escabeche caseras

Esta receta de berenjenas en escabeche se roba todo el protagonismo en cualquier picada o como entrada ideal para un asado. Fácil de preparar, con ingredientes simples y un resultado irresistible, es una conserva clásica que nunca falla.

Además, se puede hacer durante todo el año y dura varios días en la heladera, lo que la convierte en una gran aliada para tener siempre algo rico a mano. Esta versión tradicional, compartida por el sitio Cookpad, destaca por su sabor intenso y bien equilibrado.

Ingredientes

4 berenjenas

2 cucharadas de sal gruesa

2 tazas de vinagre blanco

1 taza de agua

1 cucharada de ají molido

1 cucharada de orégano

1 hoja de laurel

1 cucharada de ajo picado

2 cucharaditas de perejil picado

2 tazas de aceite de girasol

1 frasco esterilizado

Paso a paso

Lavar las berenjenas y cortarlas, con piel, en rodajas de aproximadamente 1 cm. Colocarlas en una bandeja o rejilla, espolvorear con sal y dejar reposar una hora. Luego enjuagar. Hervir el vinagre con el agua y cocinar las rodajas durante 5 minutos. Retirar y escurrir bien. En un frasco esterilizado, acomodar las berenjenas intercalando ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel. Cubrir completamente con aceite de girasol.

Se recomienda dejar reposar la preparación algunos días en la heladera para que los sabores se integren antes de consumir.