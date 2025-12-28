cocina

Picada perfecta: berenjenas en escabeche caseras

Una receta clásica, fácil y rendidora que convierte a las berenjenas en la estrella de cualquier picada o entrada.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
domingo, 28 de diciembre de 2025 · 20:25

Esta receta de berenjenas en escabeche se roba todo el protagonismo en cualquier picada o como entrada ideal para un asado. Fácil de preparar, con ingredientes simples y un resultado irresistible, es una conserva clásica que nunca falla.

Además, se puede hacer durante todo el año y dura varios días en la heladera, lo que la convierte en una gran aliada para tener siempre algo rico a mano. Esta versión tradicional, compartida por el sitio Cookpad, destaca por su sabor intenso y bien equilibrado.

Ingredientes

  • 4 berenjenas
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 2 tazas de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 2 cucharaditas de perejil picado
  • 2 tazas de aceite de girasol
  • 1 frasco esterilizado

Paso a paso

  1. Lavar las berenjenas y cortarlas, con piel, en rodajas de aproximadamente 1 cm.
  2. Colocarlas en una bandeja o rejilla, espolvorear con sal y dejar reposar una hora. Luego enjuagar.
  3. Hervir el vinagre con el agua y cocinar las rodajas durante 5 minutos. Retirar y escurrir bien.
  4. En un frasco esterilizado, acomodar las berenjenas intercalando ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel.
  5. Cubrir completamente con aceite de girasol.

Se recomienda dejar reposar la preparación algunos días en la heladera para que los sabores se integren antes de consumir.

Más de
berenjenas en escabeche cocina receta

Comentarios