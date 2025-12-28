Picada perfecta: berenjenas en escabeche caseras

cocina
Picada perfecta: berenjenas en escabeche caserasUna receta clásica, fácil y rendidora que convierte a las berenjenas en la estrella de cualquier picada o entrada.
Esta receta de berenjenas en escabeche se roba todo el protagonismo en cualquier picada o como entrada ideal para un asado. Fácil de preparar, con ingredientes simples y un resultado irresistible, es una conserva clásica que nunca falla.
Además, se puede hacer durante todo el año y dura varios días en la heladera, lo que la convierte en una gran aliada para tener siempre algo rico a mano. Esta versión tradicional, compartida por el sitio Cookpad, destaca por su sabor intenso y bien equilibrado.
Ingredientes
- 4 berenjenas
- 2 cucharadas de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre blanco
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharada de orégano
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharaditas de perejil picado
- 2 tazas de aceite de girasol
- 1 frasco esterilizado
Paso a paso
- Lavar las berenjenas y cortarlas, con piel, en rodajas de aproximadamente 1 cm.
- Colocarlas en una bandeja o rejilla, espolvorear con sal y dejar reposar una hora. Luego enjuagar.
- Hervir el vinagre con el agua y cocinar las rodajas durante 5 minutos. Retirar y escurrir bien.
- En un frasco esterilizado, acomodar las berenjenas intercalando ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel.
- Cubrir completamente con aceite de girasol.
Se recomienda dejar reposar la preparación algunos días en la heladera para que los sabores se integren antes de consumir.