Tarot del colibrí: el camino de la experiencia conduce a la plenitud

Carta 1) La estrella: esperanza. Fe. Sanación. Renovación. Los problemas se van. Brillo propio.

Carta 2) Anciana de copas: amor. Bondad. Experiencia. Capacidad para escuchar y cuidar a los demás.

Carta 3) Anciana de bastos: experiencia. Capacidad resolutiva. Liderazgo. Guía. Visión. Maestría

Mensaje final

Todo lo que se ha vivido sirvió para aprender, sacar una experiencia, crecer como persona y profesionalmente. Nada ha sido en vano, incluso los problemas y situaciones de dolor han servido para hacer esta bella persona que se es hoy. El tarot habla de una persona que ha sabido sobreponerse a los problemas y ahora está atravesando una gran renovación donde brilla con luz propia, con la fe y la esperanza que no ha perdido. Ahora está totalmente preparada para dar lo mejor de sí en todo sentido, desde el amor, la experiencia, el conocimiento, la inteligencia y su capacidad para transformar la realidad. Excelente!! Dicen las cartas que esta persona aportará buenas cosas al mundo que la rodea siendo genuinamente ella misma, iluminando el camino de otros y por supuesto el suyo propio.