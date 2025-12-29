Astrología 2026: cuándo comienza el verdadero año de cada signo

Aunque el calendario marque el inicio del año el 1° de enero, en astrología cada signo tiene su propio punto de partida real. Son las llamadas fechas bisagra: el momento exacto en que el Sol ingresa a un nuevo signo y se activa un ciclo energético distinto.

En 2026, esas fechas funcionan como verdaderos cortes simbólicos, donde se cierran procesos y se abren otros. No se trata solo de cumpleaños: para cada signo, ese día señala un cambio de clima interno, una nueva agenda emocional y un giro en los temas que empiezan a pedir protagonismo.

Este es el mapa de las fechas bisagra de 2026, signo por signo.

Las fechas bisagra del zodíaco en 2026

Acuario

El nuevo ciclo acuariano comienza alrededor del 20 de enero de 2026. Es una fecha que marca aire fresco, revisión de vínculos sociales, ideas disruptivas y necesidad de independencia. Para Acuario, el año empieza cuando el resto todavía está acomodándose.

Piscis

El ingreso solar en Piscis se produce cerca del 18 de febrero de 2026. Es la bisagra más sutil del año: se abren procesos de cierre, sensibilidad, introspección y balance emocional. Piscis inicia su ciclo cuando el año pide bajar el ritmo y escuchar lo que no se ve.

Aries

El verdadero inicio del año zodiacal ocurre el 20 de marzo de 2026, con el ingreso del Sol en Aries. Es la gran bisagra colectiva: arranque, decisión, impulso y acción. Para Aries, este es su año nuevo real, marcado por la necesidad de avanzar sin postergaciones.

Tauro

Tauro entra en escena alrededor del 20 de abril de 2026. La fecha bisagra trae foco en estabilidad, recursos, cuerpo y disfrute concreto. Se deja atrás la urgencia ariana y se empieza a construir con paciencia.

Géminis

El Sol ingresa en Géminis cerca del 21 de mayo de 2026. Esta bisagra activa la comunicación, los intercambios, el movimiento mental y las decisiones múltiples. Para Géminis, el año empieza cuando las ideas empiezan a circular.

Cáncer

El ciclo canceriano se activa alrededor del 21 de junio de 2026. Es una fecha clave vinculada a lo emocional, el hogar, la pertenencia y la memoria. Cáncer inicia su año cuando el clima interno pide refugio y coherencia afectiva.

Leo

El ingreso del Sol en Leo ocurre cerca del 22 de julio de 2026. La bisagra leonina marca visibilidad, afirmación personal y deseo de protagonismo. Para Leo, el año comienza cuando se vuelve inevitable mostrarse.

Virgo

Virgo comienza su nuevo ciclo alrededor del 23 de agosto de 2026. Es una fecha de orden, ajuste y análisis. La energía se vuelve más precisa y selectiva: Virgo arranca su año cuando toca poner método a lo vivido.

Libra

El Sol entra en Libra cerca del 23 de septiembre de 2026. Esta bisagra trae foco en vínculos, acuerdos y equilibrio. Para Libra, el año empieza cuando la pregunta central es cómo convivir con el otro sin perder identidad.

Escorpio

El ciclo escorpiano se activa alrededor del 23 de octubre de 2026. Es una fecha intensa, de transformación y profundidad. Escorpio inicia su año cuando ya no sirve lo superficial y aparece la necesidad de ir al fondo.

Sagitario

El ingreso solar en Sagitario ocurre cerca del 22 de noviembre de 2026. Esta bisagra abre expansión, búsqueda de sentido y proyección. Para Sagitario, el año comienza cuando el horizonte se amplía y vuelve la fe en el camino.

Capricornio

Capricornio inicia su ciclo alrededor del 21 de diciembre de 2026. Es la bisagra que coincide con el cierre del año calendario, pero que en astrología marca estructura, responsabilidad y dirección. Capricornio empieza su año cuando toca hacerse cargo.

Un calendario paralelo

Las fechas bisagra del zodíaco funcionan como un calendario paralelo al oficial. Para muchas personas, los cambios importantes no llegan en enero, sino cuando el Sol cruza el umbral de su signo.

En 2026, entender estas bisagras permite leer mejor los tiempos personales: cuándo empujar, cuándo esperar y cuándo cerrar. Porque, en astrología, no todos los años empiezan el mismo día.