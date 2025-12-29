Cómo hacer unas patitas de pollo al horno super sabrosas

Las patitas de pollo al horno con condimento son una opción perfecta para aquellos momentos en los que deseas preparar algo sabroso y satisfactorio sin pasar horas en la cocina. Esta receta combina la jugosidad y la crujiente textura de las patitas de pollo con una mezcla de condimentos que realza su sabor de manera espectacular.

Patitas de pollo al horno con condimento

Ingredientes:

Patitas de pollo (cantidad según lo desees)

Aceite de oliva (2 cucharadas)

Ajo en polvo (1 cucharadita)

Paprika (1 cucharadita)

Sal (1/2 cucharadita)

Pimienta negra (1/4 de cucharadita)

Orégano seco (1/2 cucharadita)

Jugo de limón (opcional, para dar un toque de acidez)

Instrucciones:

Precalienta el horno a 200°C (390°F).

Lava y seca las patitas de pollo con papel absorbente.

En un tazón, mezcla el aceite de oliva, el ajo en polvo, la paprika, la sal, la pimienta negra y el orégano seco para crear una marinada.

Agrega las patitas de pollo a la marinada y mezcla para asegurarte de que estén bien cubiertas con los condimentos.

Coloca las patitas de pollo en una bandeja para hornear, preferiblemente sobre una rejilla para que el aire circule y se cocinen uniformemente.

Hornea las patitas de pollo en el horno precalentado durante aproximadamente 35-45 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo de cocción. El tiempo de cocción puede variar según el tamaño de las patitas y la potencia de tu horno.

Las patitas estarán listas cuando estén doradas y crujientes por fuera, y cocidas por completo por dentro. Puedes verificar la cocción insertando un cuchillo cerca del hueso; los jugos deben salir claros.

Si lo deseas, rocía un poco de jugo de limón sobre las patitas de pollo recién salidas del horno para realzar el sabor.

¡Estas patitas de pollo al horno estarán llenas de sabor y crujientes por fuera! Puedes servirlas como aperitivo, plato principal o acompañamiento. Acompáñalas con tus salsas favoritas o incluso una ensalada fresca para equilibrar los sabores.