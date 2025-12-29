Estos son los números de la suerte de hoy lunes 29 de diciembre
lunes, 29 de diciembre de 2025 · 00:00
La cita motivacional del día de hoy
"Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela" - Pitágoras de Samos.
Los números de la suerte de cada signo
Aries
4, 13, 20, 24, 32, 48
Tauro
1, 6, 11, 21, 26, 38
Géminis
9, 15, 18, 27, 32, 46
Cáncer
4, 7, 13, 26, 30, 49
Leo
2, 9, 12, 20, 32, 41
Virgo
3, 18, 19, 26, 31, 43
Libra
8, 14, 20, 36, 41, 47
Escorpio
5, 13, 15, 22, 39, 43
Sagitario
7, 14, 17, 20, 38, 49
Capricornio
1, 5, 13, 27, 33, 45
Acuario
5, 9, 14, 20, 32, 44
Piscis
6, 11, 21, 34, 37, 48