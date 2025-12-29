Estos son los números de la suerte de hoy lunes 29 de diciembre

lunes, 29 de diciembre de 2025 · 00:00

Redacción El Diario de Carlos Paz

La cita motivacional del día de hoy

"Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela" - Pitágoras de Samos.

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por ser los que tienen más amigos

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48