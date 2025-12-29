Horóscopo chino del lunes 29 de diciembre de 2025: enfoque gradual y cierre consciente del año

astrologia
Horóscopo chino del lunes 29 de diciembre de 2025: enfoque gradual y cierre consciente del añoLa Rata de Agua impulsa un lunes sereno y organizado, ideal para retomar compromisos con calma, ordenar prioridades y avanzar sin presión.
Rata
Comenzás la semana con mayor claridad. En el amor, una charla breve acomoda emociones. En el trabajo, ordenar pendientes te da alivio.
Buey
La constancia vuelve a marcar el ritmo. En el amor, la estabilidad te brinda seguridad. En lo laboral, avanzar paso a paso te permite cerrar bien el año.
Tigre
Lunes para moderar impulsos. En el amor, escuchar antes de reaccionar mejora el clima. En el trabajo, pensar cada decisión te beneficia.
Conejo
La sensibilidad se equilibra con orden. En el amor, un gesto tierno fortalece el vínculo. En lo laboral, priorizar tareas te devuelve calma.
Dragón
Buen día para retomar objetivos. En el amor, expresar lo que sentís aclara el panorama. En el trabajo, una iniciativa tuya avanza.
Serpiente
Tu intuición sigue activa. En el amor, una conversación sincera despeja dudas. En lo laboral, planificar con detalle te evita errores.
Caballo
La energía pide mesura. En el amor, bajar expectativas mejora la armonía. En el trabajo, dosificar esfuerzos te ayuda a sostener el ritmo.
Cabra
Inicio de semana tranquilo. En el amor, la empatía fortalece vínculos. En lo laboral, reorganizar tu agenda te aporta serenidad.
Mono
Tu creatividad se despierta de a poco. En el amor, tu espontaneidad genera cercanía. En el trabajo, surge una idea útil para cerrar temas.
Gallo
El orden te acompaña. En el amor, decir lo que necesitás mejora la conexión. En el trabajo, estructurar tareas te da seguridad.
Perro
Buen día para apoyarte en personas de confianza. En el amor, la comprensión fluye. En lo laboral, resolver lo urgente primero te alivia.
Cerdo
La energía es estable y amable. En el amor, disfrutás de una conexión sincera. En el trabajo, confiar en tu intuición te ayuda a priorizar mejor.