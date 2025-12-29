Horóscopo chino: los signos que se destacan por ser los más valientes

En el horóscopo chino, hay 12 animales diferentes y cada uno se destaca por distintos aspectos. A diferencia del zodiaco occidental, el horóscopo chino determina cada signo de acuerdo con el año de nacimiento, y no por el mes en el que nacieron las personas.

Es decir, que, de acuerdo con la astrología oriental, algunos signos son los más fogosos, los más tóxicos, lo más inteligentes o los más peligrosos.

Es por esto, que basado en las distintas características de cada signo del zodíaco, el horóscopo chino te brindará las herramientas necesarias para que puedas resolver tropiezos y a tomar decisiones. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos más valientes, según indica la astrología oriental.

Serpiente

En el primer puesto encontramos al signo del zodíaco de la Serpiente, el cual está representado en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 en el horóscopo chino. De acuerdo con la astrología oriental, aparenta ser sigilosa, pero por dentro su espíritu es libre, valiente y atrevido.

Prueban todo tipo de cosas hasta que encuentran su verdadera vocación. Son del tipo de personas que no les da miedo dejar todo atrás para cambiar de vida. La riqueza para ellos se mide con base en el número de experiencias vividas y no en los bienes acumulados.

Rata

En el segundo puesto se ubica el signo del zodíaco del horóscopo chino regente de los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Si bien destaca por su inteligencia, también por estar motivado y atrevido. La Rata es un signo curioso, ama probar lo nuevo y es impetuoso.

De acuerdo con la astrología oriental no se quedan con las ganas de intentar cualquier cosa, si fallan al menos saben que lo hicieron. Creen que la vida es una aventura que se debe vivir al día por lo que aprovechan las oportunidades que se les presentan.

Tigre

Y en el tercer puesto de los signos del zodíaco del horóscopo chino más valientes se ubica el Tigre, regente de los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Según revela la astrología oriental, es apasionado y en su afán por ser elogiado, hace cosas que no cualquiera se atrevería hacer. Demuestran valentía por su naturaleza dominante y poderosa.