Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

El lunes llega con una energía de reorganización y nuevos comienzos suaves. Aunque todavía se siente el clima de descanso, los astros impulsan a ordenar prioridades, retomar rutinas sin presión y planificar lo que resta del año. Es un buen día para avanzar de a poco y con claridad. Así influyen los astros en cada signo.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás bajar un cambio y escuchar más.

Trabajo: retomás actividades con determinación.

Salud: cuidá el estrés y la ansiedad.

Números de la suerte: 4, 16, 27

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás estabilidad y seguridad emocional.

Trabajo: día favorable para organizar pendientes.

Salud: atención a la alimentación.

Números de la suerte: 6, 14, 22

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: el diálogo sincero mejora vínculos.

Trabajo: ideas claras para encarar la semana.

Salud: descansá bien para evitar agotamiento mental.

Números de la suerte: 3, 18, 29

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad que necesita contención.

Trabajo: avanzás mejor si no te exigís de más.

Salud: escuchá tus emociones.

Números de la suerte: 7, 12, 24

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: ganas de expresarte con claridad.

Trabajo: liderazgo natural bien enfocado.

Salud: actividad física moderada te equilibra.

Números de la suerte: 5, 17, 28

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: necesitás orden emocional.

Trabajo: jornada productiva si priorizás tareas.

Salud: evitá la autoexigencia excesiva.

Números de la suerte: 1, 10, 23

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y búsqueda de armonía.

Trabajo: buen día para acuerdos y charlas.

Salud: buscá momentos de calma.

Números de la suerte: 8, 15, 26

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones profundas que conviene expresar.

Trabajo: intuición certera para tomar decisiones.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 19, 25

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo que contagia.

Trabajo: ganas de proyectar lo que viene.

Salud: el movimiento te renueva.

Números de la suerte: 2, 20, 30

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: seguridad emocional y compromiso.

Trabajo: enfoque y responsabilidad bien administrados.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 6, 13, 21

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y comprensión.

Trabajo: creatividad aplicada a lo práctico.

Salud: despejá la mente con pausas activas.

Números de la suerte: 11, 18, 28

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.

Trabajo: intuiciones útiles para la semana.

Salud: buscá tranquilidad interior.

Números de la suerte: 5, 14, 27