Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este lunes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
El lunes llega con una energía de reorganización y nuevos comienzos suaves. Aunque todavía se siente el clima de descanso, los astros impulsan a ordenar prioridades, retomar rutinas sin presión y planificar lo que resta del año. Es un buen día para avanzar de a poco y con claridad. Así influyen los astros en cada signo.
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás bajar un cambio y escuchar más.
Trabajo: retomás actividades con determinación.
Salud: cuidá el estrés y la ansiedad.
Números de la suerte: 4, 16, 27
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás estabilidad y seguridad emocional.
Trabajo: día favorable para organizar pendientes.
Salud: atención a la alimentación.
Números de la suerte: 6, 14, 22
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: el diálogo sincero mejora vínculos.
Trabajo: ideas claras para encarar la semana.
Salud: descansá bien para evitar agotamiento mental.
Números de la suerte: 3, 18, 29
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad que necesita contención.
Trabajo: avanzás mejor si no te exigís de más.
Salud: escuchá tus emociones.
Números de la suerte: 7, 12, 24
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: ganas de expresarte con claridad.
Trabajo: liderazgo natural bien enfocado.
Salud: actividad física moderada te equilibra.
Números de la suerte: 5, 17, 28
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: necesitás orden emocional.
Trabajo: jornada productiva si priorizás tareas.
Salud: evitá la autoexigencia excesiva.
Números de la suerte: 1, 10, 23
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio y búsqueda de armonía.
Trabajo: buen día para acuerdos y charlas.
Salud: buscá momentos de calma.
Números de la suerte: 8, 15, 26
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones profundas que conviene expresar.
Trabajo: intuición certera para tomar decisiones.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 19, 25
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo que contagia.
Trabajo: ganas de proyectar lo que viene.
Salud: el movimiento te renueva.
Números de la suerte: 2, 20, 30
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: seguridad emocional y compromiso.
Trabajo: enfoque y responsabilidad bien administrados.
Salud: respetá tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 6, 13, 21
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y comprensión.
Trabajo: creatividad aplicada a lo práctico.
Salud: despejá la mente con pausas activas.
Números de la suerte: 11, 18, 28
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.
Trabajo: intuiciones útiles para la semana.
Salud: buscá tranquilidad interior.
Números de la suerte: 5, 14, 27